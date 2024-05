Já campeão, Sporting vence o Estoril em duelo pelo Campeonato Português

O Sporting visitou o Estoril neste sábado no Estádio Antonio Coimbra de Mota pela 33ª rodada do Campeonato Português. A equipe de Lisboa venceu o jogo pelo placar simples de 1 a 0.

O Sporting já havia garantido o seu 20° título após vencer o Portimonense por 3 a 0 na última rodada, contando com a derrota do Benfica para o Famalicão para se sagrar o campeão.

?? CAMPEÕES NACIONAIS 2023/2024 ?? Esforço, Dedicação, Devoção e GLÓRIA ? pic.twitter.com/4vK4ADQppc ? Sporting CP ? (@SportingCP) May 5, 2024

O Estoril já não corre mais riscos de rebaixamento, estando a 4 pontos da zona com um jogo restante a ser disputado.

O único gol da partida foi marcado pelo português Paulinho, que contou com o passe de Nuno Santos para chutar cruzado e garantir os três pontos para o Sporting. Ambos haviam entrado aos 12 minutos do segundo tempo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Sporting encara o Chaves em casa no próximo domingo (19), pela última rodada do Campeonato Português. Já o Estoril visita o Moreirense também no domingo pela última rodada.

OUTROS RESULTADOS

Portimonense 2 x 2 Rio Ave

Vizela 4 x 0 Estrela Amadora