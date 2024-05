Chelsea toma susto, mas vence Nottingham Forest em jogo agitado pelo Inglês

O Chelsea visitou o Nottingham Forest neste sábado no Estádio City Ground en uma partida muito agitada pelo Campeonato Inglês. Os Blues venceram a equipe adversária por 3 a 2.

Os londrinos seguem vivos na briga por uma vaga na UEFA Conference League, garantida ao sexto colocado da Premier League, agora ocupam a sétima colocação com 57 pontos, mesma pontuação do Newcastle, atual sexto.

Já o Nottingham Forest amarga a 17ª posição da tabela, com uma partida restante, e deve escapar do rebaixamento. O Luton Town - 18º colocado - tem três pontos a menos, com um saldo muito menor e só uma partida restante a ser disputada.

O JOGO

A partida começou agitada, com o Chelsea dominando as ações e abrindo o placar com o ucraniano Mykhaylo Mudryk aos oito minutos do primeiro tempo, após bela assistência de Cole Palmer.

O Forest chegaria ao empate pouco depois. Boly, aos 16, empatou para os donos da casa finalizando um cruzamento de cabeça.

No segundo tempo a partida continuou aberta, com os dois times trocando ataques perigosos. O Forest, em uma que saiu dos pés de seu goleiro, chegou à virada com o ex-Chelsea Hudson-Odoi, que finalizou com uma bonita curva aos 29 minutos da etapa regulamentar.

O Chelsea respondeu rapidamente, aos 35, com Sterling cortando para o meio e finalizando no canto para empatar a partida novamente. Nicolas Jackson, dois minutos depois, virou o jogo para os visitantes finalizando de cabeça após o cruzamento do lateral Reece James - o jogador havia entrado três minutos antes, de volta após uma lesão que o deixou fora dos gramados pelos últimos cinco meses.

PRÓXIMOS JOGOS

O Chelsea enfrenta o Brighton na próxima quarta-feira (15) em jogo atrasado pela 34ª rodada, no AMEX Stadium. Já o Nottingham Forest visita o Burnley no Turf Moor no próximo domingo (19) pela última rodada do campeonato.

OUTROS RESULTADOS

Fulham 0 x 4 Manchester City

Bournemouth 1 x 2 Brentford

Everton 1 x 0 Sheffield Utd

Newcastle 1 x 1 Brighton

Tottenham 2 x 1 Burnley

West Ham 3 x 1 Luton

Wolverhampton 1 x 3 Crystal Palace.