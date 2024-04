Izabela Rodrigues alcança índice olímpico no lançamento do disco em Xangai

Neste sábado, a paulista Izabela Rodrigues da Silva alcançou o índice olímpico no lançamento do disco, com um total de 64,66m, sendo também sua melhor marca pessoal. A marca ocorreu na etapa de Xangai da Diamond League, no Suzhou Olympic Sports Centre.

Na competição, a norte-americana Valerie Allman ficou na primeira colocação (69,86 m), seguida pela chinesa Feng Bin (67,11 m) e pela cubana Yaimé Pérez (65,59 m). Izabela terminou na quarta colocação.

Nas Olímpiadas de Tóquio 2021, Izabela foi a primeira brasileira a disputar uma final olímpica no disco, ficando na 11ª colocação.

"Desde o início da temporada, o objetivo é aproveitar ao máximo todas as competições e os treinos para tentar melhorar o resultado. Meu plano é buscar novamente a final olímpica, que, inclusive, será no dia do meu aniversário. Assim como em Tóquio, no dia 2 de agosto. Com certeza, ir à final seria o meu maior presente e uma honra", disse Izabela.

O prazo para a qualificação aos Jogos Olímpicos de Paris no atletismo termina em 30 de junho. Os atletas precisam obter os índices ou buscar pontos no Ranking Mundial e entrar nas cotas (número de vagas fixadas para cada prova). No lançamento do disco, o índice fixado pela World Athletics é de 64,50 m.