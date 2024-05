Tite é ídolo do Corinthians mesmo após escolher o Fla? Colunistas respondem

No reencontro de Tite com a torcida do Corinthians, mas deste vez em lados opostos, o UOL levantou uma questão para quatro colunistas da casa: o treinador segue sendo ídolo do clube do Parque São Jorge apesar de ter escolhido o Flamengo no ano passado?

Juca Kfouri, Milly Lacombe, Perrone e Samir Carvalho foram unânimes no "sim". Eles ponderaram que o torcedor alvinegro está magoado com o treinador, mas responderam que a Fiel mantém o sentimento de gratidão pelo que viveram juntos. Além disso, há uma "sede de vingança" que pode ser saciada se Tite cair do comando do rival em caso de derrota neste sábado (11).

Juca Kfouri

Tite está na história como o melhor treinador do Corinthians. Fraturas aqui e ali na relação não impedirão que siga sendo reverenciado pela Fiel. O que existe hoje é ciúme. Ele é e seguirá sendo ídolo do Corinthians porque é o mais vencedor dos treinadores da história do clube.

A torcida está magoada com ele, com ciúmes do Flamengo, porque afinal ele foi para lá e não veio para o Corinthians, mas nada que não se resolva quando ele voltar. E tenha certeza de que um dia ele vai voltar, e aí será acolhido como o bom filho que à casa torna. Acho que o carinho pelo Tite é imorrível.

Milly Lacombe

Tite é ídolo do Corinthians. Não se apaga o que foi feito. Não apaga ele torcendo no meio da galera na Libertadores quando foi expulso de campo, não apaga ele carregando a faixinha 'A favela está aqui' no Japão, e não apaga os times que ele fez, que conquistaram a América e o mundo.

Então, sim, ele é ídolo, mas claro que as pessoas vão se transformando ao longo da vida, ele negou recentemente o Corinthians, então a torcida machucou. Ele aceitou o Flamengo, então a torcida machucou. Mas o Tite que passou pelo Corinthians vai ser para sempre título, e jamais esqueceremos o que ele fez.

Perrone

O Tite ainda é muito ídolo do Corinthians. A impressão é que, sim, existe uma mágoa com Tite, mas existe muita gratidão pelo trabalho dele no clube. O corintiano nunca vai esquecer o que ele fez, principalmente nas conquistas da Libertadores e do Mundial. Agora, o fato dele ter dito que não trabalharia em clube brasileiro em 2023, o Corinthians ter escancarado as portas e de repente ele aparecer no Flamengo, isso machucou a Fiel.

Tanto que escuto: 'Olha, a gente tem que ganhar muito bem para derrubar o Tite'. Mas desconfio que, se isso ocorrer, ele vira uma grande sombra para o António Oliveira. Porque o Tite não é só um grande ídolo, é uma referência. O Corintiano, por mais que tenha essa mágoa, não consegue enxergar o Tite como grande vilão.

Samir Carvalho

Tite é ídolo no Corinthians pela história que tem no clube. Alguns cravam, inclusive, que é o maior treinador da história do Timão. Ele continua sendo ídolo de muitos corintianos, mas é bom lembrar que não vai estar acima do próprio clube. Sem falar na decepção provocada por ele na temporada passada.

O Corinthians precisando de um treinador porque lutava contra o rebaixamento no Brasileiro, e o Tite, que falou que não ia trabalhar em clube nenhum, aceitou o Flamengo. Até enrolou para assumir o cargo no Flamengo para evitar estrear contra o Corinthians em uma Neo Química Arena lotada e passar um baita de um constrangimento.

Há uma sede de vingança, sim. Torcedor corintiano quer muito essa vitória para provocar, principalmente, a queda do Tite por considerar ele ter ido ao Flamengo e não aceitar o Corinthians como um ato de ingratidão.

Mix de sentimentos

Tite ergue a taça da Libertadores, conquistada pelo Corinthians em 2012 Imagem: Yasuyoshi Chiba/AFP Photo

A bronca corintiana com Tite se dá por ele ter preterido o clube após recuar de uma declaração. O treinador afirmou que não aceitaria convites de clubes brasileiros em 2023, após a Copa do Qatar, mas assumiu o Flamengo em outubro do ano passado.

O Alvinegro paulista chegou a recorrer ao técnico, só que ouviu que ele estava encaminhado com o Rubro-Negro. O clube do Parque São Jorge vinha em má-fase, demitiu Luxemburgo, aceitou a condição do estafe de ídolo para abrir negociação, mas terminou se contentando com Mano Menezes.

Tite, no entanto, só assumiu de fato o Flamengo após o jogo contra o Corinthians na Neo Química Arena. Será, portanto, o primeiro reencontro entre o clube e seu ex-treinador. Como o jogo deste sábado é no Maracanã, ele seguirá sem ter voltado ao estádio alvinegro em lados opostos.

Tite comandou o Corinthians em três passagens e foi multicampeão pelo clube, somando seis títulos — os principais foram o bicampeonato brasileiro, a Libertadores e o Mundial. Ele assumiu o clube pela primeira vez em 2004, depois entre 2010 e 2013, e por último entre 2015 e 2016.