Fora de casa, Ceará ganha do Novorizontino e conhece sua primeira vitória na Série B do Brasileiro

Nesta sexta-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Ceará venceu o Novorizontino por 3 a 0. O Vozão, que contou com gols de Jorge Recalde, Facundo Barceló e Lucas Mugni, conheceu sua primeira vitória na competição.

Agora, diante do triunfo, o Ceará sobe para a nona posição, com cinco pontos contabilizados. O Novorizontino, por sua vez, permanece na sétima colocação, com seis unidades.

Pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará volta aos gramados, na próxima quarta-feira (15), para encarar o Amazonas, na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília). Já o Novorizontino, um dia antes, visita o Vila Nova, às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Ceará inaugurou o marcador. Após cobrança de falta pela esquerda, a defesa do Novorizontino afastou mal o perigo e a bola sobrou nos pés de Jorge Recalde. O paraguaio, dentro da grande área, não desperdiçou a chances e mandou um foguete em direção ao gol. Jordi não alcançou e a bola parou no fundo das redes.

O Vozão aumentou sua vantagem aos 12 minutos da etapa complementar. A equipe armou bela jogada e Erick Pulga passou para Matheus Baia, que estava invadindo a área pela esquerda. O lateral esquerdo cruzou rasteiro para a grande área e Facundo Barceló tocou de letra, no canto esquerdo de Jordi.

Aos 37 minutos, o Ceará ficou com um a menos. Lourenço foi punido pela arbitragem com o cartão vermelho por cometer falta tática em Marlon, que arrancava livre em direção ao gol.

Mesmo com um jogador a menos o Ceará conseguiu cravar pela terceira vez no duelo, aos 42 minutos. Erick Pulga saiu em contra-ataque rápido, livre de marcação, e dividiu com Jordi, goleiro adversário. Erick venceu a dividia e passou a bola para Lucas Mugni, que estava dentro da área. O jogador finalizou e fechou a conta da partida.