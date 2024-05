Flamengo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Flamengo na tarde deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã.

O Timão vem oscilando no Brasileirão. A equipe ocupa o 14º lugar da tabela de classificação, com cinco pontos - uma vitória, dois empates e duas derrotas. No meio de semana, o time derrotou o Nacional-PAR, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

António Oliveira deve fazer mudanças no time para a partida no Rio de Janeiro. Ele contará com o retorno de Garro, liberado do confronto contra o Nacional-PAR para acompanhar o nascimento do filho. Fausto Vera, que se recupera de dores na posterior da coxa esquerda, é dúvida, mas não deve ser relacionado.

O atacante Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo do jogo no Paraguai, também pode retomar a titularidade. Já o zagueiro Raul Gustavo retorna de suspensão e está à disposição.

Em contrapartida, o volante Raniele, suspenso, é desfalque certo. Ele se junta aos machucados Diego Palacios, Pedro Henrique, Maycon e Matheuzinho.

Do outro lado, o Flamengo chega extremamente pressionado para a partida. O Rubro-Negro ocupa o sétimo lugar do torneio, com oito pontos, mas tem acumulado atuações ruins. Na última terça, os cariocas perderam do Palestino, do Chile, por 1 a 0, e se complicaram na Libertadores.

Balançando no cargo, o técnico Tite reencontrará o Corinthians e pode não resistir em caso de derrota. A equipe terá o retorno de Arrascaeta entre os relacionados, mas Bruno Henrique, com um problema no pé, é desfalque. O volante Erick Pulgar também é baixa para o time da Gávea.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X CORINTHIANS

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 11 de maio de 2024 (sábado)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Arrascaeta (Lorran); Everton Cebolinha, Gerson e Pedro.



Técnico: Tite

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Garro; Gustavo Mosquito (Yuri Alberto), Romero e Wesley.



Técnico: António Oliveira