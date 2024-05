Tite vê pressão aumentar, mas encontra respaldo na diretoria do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Uma das faixas no protesto na porta do CT do Flamengo tinha o pedido de "Fora Tite". De "sonho de consumo" a nome contestado, o treinador vê a pressão da torcida aumentar em meio à instabilidade do time na temporada, mas tem o respaldo da diretoria. Ele tenta retomar os trilhos justamente contra o Corinthians, clube onde é ídolo. O duelo pelo Brasileiro acontece hoje, às 16h, no Maracanã.

Alvo à beira do gramado

O treinador tem sido um dos alvos da torcida. Vaias e xingamentos aconteceram após os últimos jogos.

Os rubro-negros também apontam para a diretoria. O presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de Futebol Marcos Braz foram lembrados no protesto de ontem, na porta do CT Ninho do Urubu.

O trabalho de Tite e decisões da comissão técnica têm sido contestados. As recentes atuações e o fato de poupar alguns atletas em determinados jogos causaram insatisfação na torcida.

As críticas começaram juntamente ao Brasileiro. O desempenho do time, desde a estreia, é aquém do esperado e o tom dos protestos foram aumentando a cada rodada.

Pontos fortes do time ruíram em semanas. O Flamengo foi campeão carioca com uma defesa sólida e ataque efetivo, setores que não estão conseguindo responder neste momento. O treinador busca soluções e admite a queda na confiança do time.

Tite e Marcos Braz Imagem: Marcelo Cortes /CRF

O nível em que nós estávamos em determinado momento caiu porque também caiu a confiança. Tem o cunho tático para ajustar, o individual, o técnico e físico. É sempre um contexto todo

O treinador ainda tem o respaldo da cúpula. Apesar da pressão externa, uma mudança de comando do time não aparece no radar. O entendimento é que foram identificados os problemas e há um trabalho para que o time volte aos trilhos.

Tite está no Flamengo há pouco mais de sete meses. Ele foi anunciado em 9 de outubro do ano passado. Então ex-técnico da seleção brasileira, a contratação foi bastante celebrada pelos rubro-negros — ele pegou uma reta final de temporada que começou com Vitor Pereira e passou ainda por Sampaoli.

Reencontro com o Corinthians

Em meio à pressão, Tite vai enfrentar justamente o Corinthians, onde ele é ídolo. Este será o primeiro confronto do treinador contra o ex-clube.

O acerto com o Flamengo estremeceu a relação com a torcida alvinegra. Tite havia prometido que 2023 seria um ano sabático e não trabalharia no Brasil, mas topou um "ajuste de datas", como ele classificou, e assinou com o clube carioca ainda antes do fim da temporada passada.

Na mesma época, o Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo. Houve esperança que Tite retornasse ao clube onde foi campeão Mundial, da Libertadores e Brasileiro, mas o destino do técnico foi a Gávea. O Timão fechou com Mano Menezes — que foi substituído por António Oliveira em fevereiro.

Tite vai voltar a enfrentar o Corinthians após 15 anos. A última vez que o treinador esteve do lado oposto ao do Timão foi em 2009, quando comandava o Internacional. De lá para cá, foram duas passagens pelo próprio clube alvinegro e pela seleção brasileira.