'Tite está perdido! Futebol do Flamengo não agrada', diz Casagrande

No Fim de Papo, Walter Casagrande analisou que Tite está perdido no Flamengo. O colunista do UOL destacou que futebol do time não agrada à torcida, e o treinador não consegue variar o estilo de jogo em busca de soluções. Para Casão, a partida deste sábado (11), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão, será decisiva para Tite.

'Não dá gosto de ver o time do Flamengo jogar': "O Flamengo precisa jogar bem amanhã. Não adianta jogar mal, fazer um gol no finalzinho e ganhar por 1 a 0 que não vai dar para a torcida engolir. Para o elenco que o Flamengo tem, é pouco demais fazer um jogo ruim e vencer no finalzinho. Amanhã, a exigência do torcedor é de mostrar que o time evoluiu, voltou a jogar bem e se impor, o futebol amanhã vai definir qual vai ser o humor do torcedor até o jogo com o Bolívar. Além dos resultados, a maior reclamação é o modo que o time joga, o time joga mal, não dá gosto de ver o time do Flamengo jogar".

'É isso que desagrada a torcida do Flamengo': "Um monte de jogadores de nível altíssimo e ninguém sai do lugar, ninguém dá um passe, não tem uma ultrapassagem, uma aproximação, uma mudança de posição, não tem nada, parece jogo de dama — o Flamengo joga dama, o adversário joga futebol, assim não dá para jogar. O Flamengo não agrada, o futebol do Flamengo não é agradável, e é isso que desagrada a torcida do Flamengo, pela escola que tem".

'Tite está perdido': "Esse time não é igual ao de 2019, mas é um time bom tecnicamente, tem que jogar mais. E aí entra o Tite, não é só os jogadores, para mim o Tite está perdido — ele não sabe mais a escalação, não sabe o que mudar, o time é previsível ao máximo. Jogo de dama é previsível, você olha o tabuleiro e fala 'esse cara vai fazer assim'. Não é nem xadrez, que você tem que pensar mais, é dama mesmo. O futebol que o Flamengo joga é dama, é jogo de dama".

