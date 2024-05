Benefícios de Endrick ao Palmeiras: veja vantagens técnicas e financeiras

Do UOL, em São Paulo

Os torcedores do Palmeiras estão em contagem regressiva para se despedir de Endrick, que irá se apresentar ao Real Madrid no segundo semestre. O garoto de apenas 17 anos somou gols, títulos e deixou sua marca no clube —incluindo os aspectos financeiros e técnicos.

Endrick turbinou os cofres

O Real Madrid pagou 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 198 milhões na cotação da época) ao Palmeiras para contratá-lo em 2022.

O Palmeiras já garantiu cerca de R$ 260 milhões com a transferência. São R$ 198 milhões fixos e mais R$ 62 milhões em metas atingidas. Esse valor ainda pode aumentar, inclusive, enquanto o atacante estiver no alviverde e na chegada ao futebol espanhol.

Deste montante, o Palmeiras tem 70% do valor, e Endrick os outros 30%.

O Alviverde não terá percentual de uma possível venda futura do atacante, apenas o mecanismo de solidariedade de formador.

Influência para além das receitas

Dentro de campo, Endrick também mostrou por que é uma das maiores promessas do Brasil nos últimos anos. Ele estreou pelo Palmeiras em outubro de 2022.

O atacante esteve entre os principais destaques em recentes títulos do Palmeiras: Campeonato Brasileiro (2023) e Campeonato Paulista (2024). São cinco conquistas com os profissionais.

Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)

Campeonato Paulista (2022 e 2023)

Supercopa do Brasil (2023)

Endrick conquistou cinco títulos pelo Palmeiras Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Endrick é o primeiro atleta do Palmeiras a conquistar títulos em todas as categorias, do Sub-11 ao futebol profissional.

No segundo semestre de 2023, o camisa 9 foi um dos responsáveis por comandar a arrancada rumo ao bicampeonato nacional.

Em 2024, o garoto soma 18 jogos, quatro gols e duas assistências.

Despedida se aproxima

A despedida de Endrick do Palmeiras deve acontecer contra o Atlético-MG, dia 2 de junho, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

A partir do dia 3 de junho, o atacante não poderá atuar mais pelo Palmeiras. Essa é a data de apresentação dos convocados por Dorival Júnior (os atletas que atuam no futebol brasileiro) para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. O torneio ocorre entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

A tendência é que Endrick se apresente ao Real Madrid após a participação da seleção brasileira na competição.