Vasco liga alerta com aporte à SAF e crise da 777: 'Muito preocupante'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco associativo, liderado pelo presidente Pedrinho e dono de 30% da SAF, demonstra preocupação e vê um quadro de insegurança em relação às garantias de que o próximo aporte de R$ 270 milhões acontecerá em setembro diante das notícias de crise financeira da 777 Partners, empresa norte-americana que comprou 70% da Sociedade Anônima.

O que aconteceu

Segundo o site norueguês "Josimar Football", os sócios Josh Wander e Steve Pasko foram afastados do conselho de futebol da holding. Tal informação, inclusive, fará o Vasco associativo exercer uma nova notificação à companhia.

O jornal inglês "Financial Times" também informou que a 777 contratou uma empresa especializada em gerenciamento de crises e falências. O assunto caiu como uma bomba no Cruzmaltino, que já havia notificado a empresa exigindo garantias para o aporte previsto de setembro, algo que foi negado com a alegação de que o contrato estava sendo cumprido, muito embora o aporte anterior, de R$ 120 milhões, tenha atrasado.

A minha preocupação imediata é o aporte de setembro. É muito preocupante a situação financeira, mas meu problema maior é se eles irão mostrar fôlego até setembro, e está nítido que não terão. O balanço mostrou que se esse aporte não entrar, a chance de não pagar a folha é enorme. Estamos muito preocupados com esse aporte em setembro. Nós notificamos exigindo uma garantia, mas eles negaram

Felipe Carregal Sztajnbok, vice-jurídico do Vasco associativo

O UOL procurou a 777 Partners e questionou sobre a notícia de afastamento de Wander e Pasko. A assessoria de imprensa da empresa no Brasil, porém, informou que não possuía tal informação.

Afastamento pode interferir no Conselho da SAF

O possível afastamento de Wander e Pasko do Conselho de Futebol da 777 pode trazer grandes desdobramentos ao Vasco. Isso porque ambos fazem parte do Conselho de Administração da SAF.

Se a dupla estiver fora do futebol da 777, poderá não ter legitimidade na SAF vascaína. No caso de Josh Wander, ele ainda está na condição de presidente do Conselho de Administração. Já Pasko foi indicado à CBF como o executivo que está no "topo da cadeia" da empresa na época em que ela adquiriu o Cruzmaltino, em 2022.

777 também foi notificada após denúncia de esquema de pirâmide

O Vasco associativo notificou a 777 Partners novamente no início desta semana. Isso porque o fundo inglês Leadenhall Capital Partners entrou com processo na Justiça dos Estados Unidos acusando a empresa de fraude contábil e possível esquema de pirâmide. O caso em questão é por, supostamente, a 777 dar como garantia de empréstimo ativos de US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) que não lhe pertenciam ou que já haviam sido oferecidos como garantia a outras empresas.

A ação diz ainda que a 777 Partners agora é controlada por outra empresa americana, a A-CAP. Esta, porém, negou ao jornal inglês "Financial Times" as afirmações.

O Vasco associativo, na notificação, questionou se as denúncias eram verdadeiras. Também perguntou em que condições Josh Wander estaria exercendo a presidência do Conselho de Administração da Vasco SAF se ele não estiver mais tendo o controle da 777. O clube, porém, não obteve respostas.

Torcida de clube belga impede jogo com protestos contra 777

A torcida do Standard Liége impediu que o time jogasse nesta sexta-feira contra o Westerlo, pelo Campeonato Belga. O motivo foram os protestos contra a 777 Partners, que também controla o clube.

"Vivemos os momentos mais sombrios da história do clube! Esta sociedade mafiosa que consiste em fazer circular fluxos financeiros de uma empresa para outra sem nunca investir no bom funcionamento destas, é hoje forçada pelas suas ações fraudulentas e o resultado é implacável", disse o comunicado da torcida à imprensa local.