Aníbal Moreno sofre trauma no olho direito e vira desfalque no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira ganhou novo desfalque no Palmeiras. O volante Aníbal Moreno sofreu um trauma no olho direito durante a goleada sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores, e virou baixa na equipe.

O argentino sofreu uma pancada no olho no segundo tempo do jogo que terminou com a goleada do Palmeiras por 5 a 0, no Centenário. Ele recebeu atendimento médico e permaneceu em campo por mais alguns minutos antes de dar lugar para Zé Rafael.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Ao substituir Aníbal, Zé Rafael fez seu segundo jogo pela equipe desde que se recuperou de uma lombalgia. A partida contra os uruguaios foi a primeira do camisa 8 na Libertadores.

Aníbal Moreno se junta a Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e, por isso, estão fora. O clube não divulgou o prazo de recuperação do camisa 5.

O volante chegou ao Palmeiras nesta temporada e logo assumiu a vaga de titular na equipe. Até o momento, Aníbal soma 26 jogos e três gols marcados.

O Palmeiras entra em campo neste domingo (12) para enfrentar o Athletico-PR, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.