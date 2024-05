Destaque do Atlético-MG, Guilherme Arana celebra convocação para Seleção Brasileira: "Sonho de criança"

Nesta sexta-feira, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a lista de convocados para os próximos amistosos e para a Copa América. Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético-MG, marcou presença entre os nomes e celebrou seu retorno à Amarelinha.

"Especial, né? Por tudo que já aconteceu no passado, estou feliz demais de poder retornar a representar o meu país, é um sonho de criança. É uma série de agradecimentos, agradeço a Deus, minha família, meus companheiros e ao Clube Atlético Mineiro por estar vivenciando isso novamente", afirmou o lateral.

Guilherme Arana era cotado para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar, em 2022. O atleta, porém, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo em setembro daquele ano. Assim, ficou fora da convovação feita por Tite, então treinador da Seleção.

SELEÇÃO! ?? ?? O Arana falou sobre a oportunidade de defender o nosso país novamente e contou como recebeu a notícia! pic.twitter.com/v1o6y2LuMJ ? Atlético (@Atletico) May 10, 2024

O camisa 13 do Galo comentou o momento em que foi convocado e relembrou sua situação de um ano atrás. "Estava eu, minha mulher e o Luigi, o 'Guizinho' já estava dormindo. Quando escutei meu nome, começou a gritaria, o Luigi se assustando e gritando, meus pais me ligando também, todo mundo muito feliz. Então, é uma felicidade imensa, uma vitória em conjunto. Há um ano atrás, estava implorando para o 'Chacho' (Coudet) me levar para o jogo e hoje poder ser convocado e representar o meu país é uma felicidade imensa."

Esta é a sétima convocação de Guilherme Arana para a seleção principal. A última foi em setembro de 2023, com Fernando Diniz, quando substituiu Caio Henrique, que estava lesionado. Em 2021, o lateral fez parte do elenco que foi bicampeão olímpico das Olimpíadas, em Tóquio.