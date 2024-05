Em seu aniversário, Chapecoense perde para o CRB e desperdiça chance de entrar no G4 da Série B

Nesta sexta-feira, pela quarta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a Chapecoense perdeu para o CRB pelo placar de 2 a 0. Assim, a equipe visitante desperdiça a chance de entrar G4, zona que permite o acesso à elite. Os gols do CRB foram marcados por Saimon e Anselmo Ramon, ambos ainda na primeira etapa.

Esta sexta-feira, 10 de maio, marcou, também, o aniversário de 51 anos da Chapecoense, clube de muita tradição de Santa Catarina.

51 ANOS DE HISTÓRIAS! ? Histórias escritas por muitas mãos.

Histórias que atravessam gerações.

Histórias de entrega, de luta, de superação.

Histórias de coragem e de força.

Histórias de amor! Histórias que existem e resistem graças a força imensa de sua fiel torcida. Vida... pic.twitter.com/ebMlR19N26 ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 10, 2024

Agora, diante do revés, a Chapecoense permanece na quinta posição, com sete pontos contabilizados. Caso vencesse, o time poderia assumir provisoriamente o segundo lugar da competição nacional. O CRB, por sua vez, triunfou pela primeira vez e assume a décima colocação, com cinco unidades.

Pela quinta rodada da Série B, a Chapecoense, na próxima terça-feira (14), visita o Botafogo-SP, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Já o CRB, no mesmo dia, às 19h, visita o Avaí, na Ressacada.

Aos 19 minutos da etapa inicial, o CRB inaugurou o marcador no Rei Pelé. Após cobrança de falta pela esquerda, Rômulo escorou de cabeça e Saimon, na pequena área, apareceu para completar para o fundo da meta defendida por Matheus Cavichioli.

O segundo dos mandantes ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Anselmo Ramon assumiu a cobrança e não desperdiçou. De perna direita, o atacante chutou alto no meio do gol.