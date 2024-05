Fulham x Manchester City: onde assistir ao jogo da 36ª rodada do Inglês

Do UOL, em São Paulo

O Manchester City visita o Fulham, neste sábado (11), às 8h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra. O confronto é válida pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

O City é o vice-líder do campeonato, com 82 pontos e um jogo a menos em relação ao líder Arsenal (83). São 25 vitórias, sete empates e apenas três derrotas - menor número do Inglês.

O time de Guardiola tem o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa do torneio, com 87 gols marcados e 33 sofridos, atrás do Arsenal, que tem 88 e 28, respectivamente.

O City ainda disputa a final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester United, em 25 de maio, às 11h.

Já o Fulham não disputa mais nada neste fim de temporada. O clube está no meio da tabela com apenas 44 pontos, 12 vitórias, oito empates e 16 derrotas.

Fulham x Manchester City - 36ª Rodada

Data e Hora: 11 de maio, às 8h30

Local: Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra

Transmissão: ESPN e Star+