Ídolo do Corinthians, Cássio arrecada fundos em leilão para instituição de crianças autistas

Na última quinta-feira, o goleiro Cássio, do Corinthians, fez a entrega da camisa comemorativa de seu 700º jogo ao ganhador de um leilão beneficente, realizado em abril, mês de conscientização sobre o autismo, cujo objetivo era apoiar crianças autistas. O arrematante, Victor Vargas Dos Reis, teve a honra de receber a camisa diretamente das mãos do ídolo, em um encontro com o goleiro no centro de treinamento do Corinthians, situado na zona leste de São Paulo.

Esta peça especial, ofertada em um leilão realizado pela plataforma Positivo Leilões, em parceria com o Corinthians, ajudou a arrecadar R$ 12 mil à causa do autismo. O valor foi integralmente destinado à AUMA (Associação dos Amigos da Criança Autista), contribuindo para o suporte e desenvolvimento das crianças atendidas pela instituição.

"Só tenho que a agradecer ao Corinthians e a todos os envolvidos no leilão, e especialmente ao Victor que deu lance. Tenho certeza que o valor arrecado vai ser importante para fazermos algo em prol das crianças autistas", afirmou Cássio, que tem uma conexão pessoal com a causa através de sua filha, Maria Luiza.

Jorge Campos, diretor da plataforma, esteve presente na entrega, reiterando o compromisso da empresa com ações de impacto social positivo.

"É um privilégio para a Positivo Leilões facilitar eventos que não apenas celebram os marcos esportivos, mas também contribuem para causas sociais importantes", declarou.