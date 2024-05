UFC St. Louis: onde assistir e card completo do evento Lewis X Nascimento

Do UOL, em São Paulo

O brasileiro Rodrigo Nascimento, o Zé Colmeia, encara o norte-americano Derrick Lewis na luta principal do UFC St. Louis deste sábado (11).

O evento será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass. O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar em seu canal no YouTube.

O card preliminar começa às 17h (de Brasília), e o principal às 20h. Será a primeira vez que Rodrigo Nascimento encabeça um evento. Ele é o atual 15º colocado no peso-pesado, vem de três vitórias seguidas e quer superar o 12º do ranking da divisão.

O Brasil também terá outros dois representantes em ação. Diego Ferreira enfrenta o polonês Mateusz Rebeck no peso-leve, enquanto Tabatha Ricci duela contra a norte-americana Tecia Pennington buscando chegar ao top-10 do peso-palha.

Cardo completo UFC St. Louis: Lewis x Nascimento

Card Principal

Derrick Lewis x Rodrigo Nascimento

Joaquin Buckley x Nursulton Ruziboev

Alonzo Menifield x Carlos Ulberg

Diego Ferreira x Mateusz Rebecki

Alex Caceres x Sean Woodson

Waldo Cortes-Acosta x Robelis Despaigne

Card Preliminar

Chase Hooper x Viacheslav Borshchev

Terrance McKinney x Esteban Ribovics

Tabatha Ricci x Tecia Pennington

Billy Ray Goff x Trey Waters

Charles Johnson x Jake Hadley

JJ Aldrich x Veronica Hardy