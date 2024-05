Delegação do Corinthians desembarca no Rio de Janeiro para jogo contra o Flamengo

A delegação do Corinthians desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, véspera do confronto contra o Flamengo, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília), no Maracanã.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver o goleiro Carlos Miguel, o volante Paulinho, além do atacante Yuri Alberto no aeroporto da capital fluminense.

O Timão já está no Rio de Janeiro! ? ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/7TZhGqDpXt ? Corinthians (@Corinthians) May 10, 2024

António Oliveira deve fazer mudanças no time para a partida no Rio de Janeiro. Ele contará com o retorno de Garro, liberado do confronto contra o Nacional-PAR para acompanhar o nascimento do filho. Fausto Vera, que se recupera de dores na posterior da coxa esquerda, é dúvida, mas não deve ser relacionado.

O atacante Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo do jogo no Paraguai, também pode retomar a titularidade. Já o zagueiro Raul Gustavo retorna de suspensão e está à disposição.

Em contrapartida, o volante Raniele, suspenso, é desfalque certo. Ele se junta aos machucados Diego Palacios, Pedro Henrique, Maycon e Matheuzinho.

O Corinthians, portanto, deve ir a campo com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Garro; Gustavo Mosquito (Yuri Alberto), Romero e Wesley.

O Timão vem oscilando no Campeonato Brasileiro e ocupa a 15ª posição da tabela de classificação, com apenas cinco pontos - uma vitória, dois empates e duas derrotas.