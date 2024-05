Vini Jr, Rodrygo e Endrick dividem protagonismo da seleção sem Neymar

Do UOL, em Santos

A seleção brasileira terá Vini Jr, Rodrygo e Endrick como principais protagonistas na Copa América.

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior quer que o trio divida responsabilidade sem Neymar, que ainda trata de cirurgia no joelho.

Dorival entende que o futuro ataque do Real Madrid pode levar a seleção adiante, cativar o povo brasileiro e alcançar bons resultados antes da volta de Neymar.

A Copa América será um grande termômetro. Nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, Vini e Rodrygo foram titulares e Endrick saiu do banco para fazer gols.

O principal desafio é que Vini seja o mesmo do Real Madrid. O atacante ainda não brilhou com a camisa da seleção brasileira.

A decisão será tomada nos treinamentos, mas a intenção é ter um ataque móvel, sem atacante de referência. Nesse contexto, Endrick briga por espaço com Raphinha para compor o ataque com Rodrygo e Vini.