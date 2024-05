São Paulo cria cargo para melhorar comunicação do Departamento Médico

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou recentemente um "novo coordenador de saúde e performance", mas a verdade é que o cargo não existia e foi criado agora.

O que aconteceu

O Tricolor criou a função de olho em melhorar a comunicação entre os departamentos diretamente relacionados com o futebol. O fisioterapeuta Felipe Marques foi o escolhido para a função.

A ideia é trabalhar os protocolos internos do clube, com a intenção de diminuir o número de lesões. Marques será responsável pela interlocução entre a área médica, a preparação física, a nutrição, a fisioterapia e a fisiologia.

Felipe Marques já estava no clube desde 2022 e foi o escolhido para assumir a nova função. Ele iniciou a carreira no Grêmio em 2000 e liderou o departamento do Changchun Yatai na China entre 2016 e 2022.

Atualmente, o DM são-paulino tem Rafinha, Welington, Pablo Maia, Wellington Rato, Lucas e Calleri. Todos foram titulares da equipe na última temporada.

