Atlético-MG e Cruzeiro anunciam patrocínio com a mesma empresa

Nesta sexta-feira, Atlético-MG e Cruzeiro anunciaram uma parceria com a Vilma Alimentos, empresa do ramo alimentício que fará 100 anos em 2025. O Galo e a Raposa já foram patrocinados pela marca em temporadas passadas.

Parceira de longa data, Vilma alimentos volta a ser patrocinadora do Cruzeiro! A empresa, que é referência brasileira no ramo alimentício, terá o novo vínculo de patrocínio válido até dezembro de 2025. Vilma terá sua marca exibida nas costas da camisa de jogo do clube celeste.... pic.twitter.com/8k5coM9UNZ ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 10, 2024

No Cruzeiro, a Vilma Alimentos terá sua marca estampada nas costas da camisa de jogo da Raposa, além de contar com novas entregas de ativação de marca e conteúdos exclusivos nas mídias digitais. A marca já patrocinou a equipe celeste entre as temporadas de 2015 e 2018, além do ano de 2020.

"Ficamos muito felizes com esta parceria retomada entre o Cruzeiro e a Vilma. Assim como o Cruzeiro, a Vilma tem uma história centenária e está presente na vida dos mineiros e em todo o Brasil. Agradecemos a confiança e temos certeza de que essa união será muito produtiva para todos os envolvidos!", disse Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro.

O Atlético-MG estampará a Vilma Alimentos na barra frontal da camisa de jogo, em preto e branco, entre outras contrapartidas. A cor da marca na camisa foi uma condição colocada pelo Galo, como forma de atender a um pedido da torcida atleticana.