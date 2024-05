Mbappé é o atleta na Europa com mais gols e participações em gols na temporada 23/24

Kylian Mbappé é o jogador que atua na Europa com mais gols e participações em gols durante a temporada 23/24, segundo o Sofascore.

Em 53 partidas disputadas no período (Campeonato Francês, Liga dos Campeões, Copa da França e Supercopa da França), o atacante marcou incríveis 49 gols e deixou 15 assistências, além de 95 passes decisivos. Vale destacar que oito tentos foram pela Champions League.

? Kylian Mbappé é o jogador que atua na Europa com mais gols e participações em gols (65) na temporada 23/24. ??? ??53 jogos

??49 gols (!)

??15 assistências

?65 mins p/ participar de gol (!)

?229 finalizações (118 no gol!)

?92 passes decisivos (!)

?Nota Sofascore 7.91 pic.twitter.com/icCYcFOVik ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 10, 2024

Deste modo, o francês, que finalizou 229 vezes, precisa de apenas 65 minutos em campo para participar de um gol.

Desde 2017 na equipe, o atacante tem 306 partidas disputadas, 255 gols e seis títulos da Ligue 1.

Por fim, nesta sexta-feira, através de suas redes sociais, Mbappé confirmou que não irá permanecer no Paris Saint-Germain para a próxima temporada.

"Olá a todos! Aqui é o Kylian! Quero falar com vocês! Eu sempre disse que viria falar com vocês quando tivesse que falar e eu quero anunciar para todos que é o meu último ano no Paris Saint-Germain. Eu não vou estender o meu contrato e a aventura vai terminar em algumas semanas", disse Mbappé no vídeo publicado em seu perfil oficial no X.

O jogador também revelou que seu último jogo no estádio Parc des Princes, casa do PSG, será neste domingo contra o Toulouse, às 16h (de Brasília).