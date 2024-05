Dentro de casa, Goiás vence Ituano e assume a liderança provisória na Série B

Nesta sexta-feira, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebeu o Ituano no Estádio da Serrinha e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Diego e Paulo Baya.

Com o resultado negativo, o Ituano emendou a quarta derrota na competição e, assim, seguiu sem somar pontos. Deste modo, se encontra na lanterna da Série B. Por outro lado, o Goiás conquistou o terceiro triunfo e assumiu a liderança, com nove somados. No entanto, poderá ser ultrapassado por outros times que ainda jogam na rodada.

Por fim, a equipe paulista retorna aos gramados contra o Sport, na próxima quarta-feira. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior. Já o Esmeraldino joga com o Paysandu. O duelo também acontece na quarta, porém às 21h30 (de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro.

Os gols

O placar foi aberto logo no início da partida, aos dez minutos. Diego aproveitou a falha da defesa adversária, fintou o marcador e mandou um belo chute no alto.

Já Paulo Baya fechou a conta. Aos 28 minutos da etapa final, o atleta recebeu de Welliton e, dentro da área, finalizou de perna direita para o fundo das redes.