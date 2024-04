Santos sofre gol no último minuto e cede empate à Portuguesa Santista pelo Paulistão sub-20

Neste sábado, o Santos empatou com a Portuguesa Santista, por 2 a 2, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. Jogando no Estádio Ulrico Mursa, o Peixe chegou a estar em vantagem no placar por duas vezes, mas cedeu o empate ao time mandante.

Com o empate, o Santos continua liderando o Grupo 13 do Estadual, somando sete pontos e cinco gol de saldo. A Portuguesa Santista, por sua vez, aparece na segunda colocação, com as mesmas sete unidades do Alvinegro, porém com saldo de três gols.

Na próxima terça-feira, o Santos retorna aos gramados para receber o Fluminense, às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão sub-20. Já a Portuguesa Santista, no dia 3 de maio, às 15h, visita o Jabaquara pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20.

O Santos inaugurou o marcador aos 13 minutos da primeira etapa. Após receber passe de cabeça dentro da área, Luca Meirelles mandou a bola para o fundo das redes.

Três minutos depois, aos 16, a Portuguesa Santista deixou tudo igual. Carlos Gabriel, em jogada ensaiada, mandou um foguete de fora da área no canto esquerdo do goleiro do Peixe.

Aos 33 minutos da etapa complementar, o Santos retomou a liderança do placar. Felipe Laurindo aproveitou rebote e, sozinho na pequena área, apenas escorou para dentro do gol.

Porém, a Briosa não desistiu e arrancou o empate no último minuto dos acréscimos, aos 51. Matheus Amaral recebeu sobra, após a defesa do Santos afastar mal o perigo, e chutou forte, de fora da área.