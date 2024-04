Vasco toma goleada do Criciúma pelo Brasileiro e amarga terceira derrota seguida

O Vasco amargou a terceira derrota seguida e já vive momento de crise no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Gigante da Colina perdeu para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, pela 4ª rodada do Brasileirão. A torcida carioca protestou ao fim do primeiro tempo e também na etapa final com vaias e gritos de "time sem-vergonha".

Após largar com vitória sobre o Grêmio, o Vasco já mergulha em crise no Brasileirão, com derrotas em sequência para Bragantino, Fluminense e Criciúma. A deste sábado foi pesada. Não só pela goleada. As mudanças de Ramón Díaz não surtiram o efeito esperado.

O clube carioca também sentiu psicologicamente, após o pênalti perdido por Vegetti, no primeiro tempo. Para piorar a situação, o Criciúma ampliou o placar no começo da etapa final, ficou soberano em campo e construiu a goleada em São Januário.

Com três pontos em 12 disputados, o Vasco está na 16ª colocação neste começo de rodada, enquanto o Criciúma, agora com cinco pontos em três partidas, está na sétima colocação.

Os dois times, agora, têm compromissos pela terceira fase da Copa do Brasil pela frente. O Vasco abre o duelo com o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Castelão, enquanto o Criciúma visita o Bahia, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco visita o Athletico-PR, domingo, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena. O Criciúma, no mesmo dia e horário, enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio.

O duelo entre Vasco e Criciúma

O técnico Ramón Díaz fez mudanças no Vasco. Ele contou com o retorno de Medel e Payet. Além disso, colocou Hugo Moura e Rayan no time titular. Maicon, Galdames, Mateus Carvalho e Rossi saíram do time.

O Vasco tomou a iniciativa do jogo. A primeira chance aconteceu aos 11 minutos. Hugo Moura levantou a bola para Vegetti. Ele ganhou pelo alto e desviou. A bola saiu à esquerda, com perigo. Aos 20, Piton fez jogada pela esquerda e cruzou. A cabeçada de David foi para fora. O Criciúma respondeu no minuto seguinte. Higor Meritão arriscou da intermediária. A bola foi para fora.

Aos 29, o Gigante da Colina criou outra boa chance. Paulo Henrique recebeu de David e ficou em boas condições. Contudo, finalizou de esquerda, que não é a boa, e errou. O Criciúma respondeu de forma fatal. Aos 31, Bolasie ganhou pelo alto. A bola ficou com Fellipe Mateus na entrada da área. Ele acertou um belo chute, fez um golaço e abriu o placar em São Januário.

O Vasco desperdiçou chance para empatar aos 36 minutos. Em jogada de velocidade, Vegetti cruzou, Rayan fez o corta-luz e deixou a bola para Payet. O meia francês chutou da entrada da pequena, mas falhou. A bola beijou a trave e saiu. Aos 39, após cruzamento para área, Vegetti se antecipou a Fellipe Mateus em disputa pela bola na área e recebeu o toque. O árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) marcou pênalti. Vegetti cobrou, mas Gustavo brilhou e defendeu.

O Criciúma, aos 50 minutos, deu trabalho para Léo Jardim. Ele mandou para escanteio falta cobrada por Arthur Caíke. Após cobrança do escanteio, Rodrigo ganhou pelo alto e acertou a trave. Aos 52, o clube catarinense novamente chegou bem. Léo Jardim defendeu finalização de Bolasie. A torcida do Vasco vaiou o time ao fim do primeiro tempo.

O Vasco voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Maicon e Galdames entraram. Medel e Payet saíram. O Criciúma ampliou logo no primeiro minuto da etapa final. Bolasie, pela direita, chutou cruzado. A bola chegou a Fellipe Mateus na esquerda da área. Ele dominou e bateu no canto: 2 a 0.

A situação do Vasco ficou pior ainda aos nove minutos. Léo errou na saída de bola e o Criciúma acionou Bolasie. O atacante invadiu a área, driblou Hugo Moura e bateu colocado: golaço e 3 a 0 em São Januário. A torcida carioca, então, gritou "time sem-vergonha".

Depois do gol, Ramón Díaz colocou Adson e Clayton. Sforza e Rayan saíram. Aos 20, Gustavo apareceu bem novamente. Ele espalmou finalização de Adson. A goleada se materializou aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Meritão ficou com a bola na pequena área e fez 4 a 0. Aos 26, a arbitragem apontou que uma lata de cerveja foi atirada em campo.

O Vasco não conseguiu reagir e quase levou mais um, aos 42 minutos, mas Léo Jardim evitou. O Gigante da Colina já vive crise no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0X4 CRICIÚMA

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 27/04/2024, sábado



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)



Cartão amarelo: Lucas Piton (Vasco)



Gols:



Criciúma: Fellipe Mateus, aos 31? do 1ºT e no 1? do 2ºT, e Bolasie, aos 9? do 2ºT, e Higor Meritão, aos 23? do 2ºT

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel (Maicon), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Sforza (Adson) e Payet (Galdames); Rayan (Clayton), David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Candelo), Rodrigo, Wilker Ángel (Maia) e Marcelo Hermes; Higor Meritão (Newton), Barreto, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Arthur Caíke (Felipe Vizeu) e Bolasie (Eder). Técnico: Cláudio Tencati.