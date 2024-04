Em jogo de seis gols, PSG empata com Le Havre e adia conquista do título francês

O Paris Saint-Germain empatou com o Le Havre por 3 a 3, neste sábado, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Com a igualdade no Parque dos Príncipes, os parisienses adiaram a conquista do título nacional. Uma simples vitória bastaria para os comandados de Luis Henrique se sagrarem tricampeões.

O Le Havre abriu o placar aos 19 minutos de jogo, com o ala Christopher Operi, em finalização cruzada. Aos 29, o ponta Bradley Barcola deixou tudo igual, completando o cruzamento de Zaire-Emery.

Aos 38, os visitantes voltaram a ficar na frente do placar, com André Ayew, que de canhota, não deu chances para o goleiro Keylor Navas.

Na volta do intervalo, aos 16 minutos, o Le Havre chegou ao terceiro gol. O volante Abdoulaye Touré converteu penalidade máxima e deixou a vida dos parisienses ainda mais difícil. Aos 33, o ala Achraf Hakimi descontou após passe de Gonçalo Ramos que, nos acréscimos, empatou o duelo e garantiu pelo menos um ponto para os mandantes.

O PSG segue na liderança do Francês. O clube que vem sendo soberano no cenário nacional está com 70 pontos conquistados, 12 a mais em relação ao vice-líder Monaco, que ainda joga na rodada contra o Lyon. Já o Le Havre está na 15ª colocação, com 29 unidades.

O próximo compromisso do PSG será contra o Borussia Dortmund, pela ida da semifinal da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira, na Alemanha.

Pelo Francês, os parisienses voltam a jogar no dia 12 de maio, contra o Toulouse, novamente em seus domínios.