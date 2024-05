Palmeiras se torna quinto time com mais vitórias na história da Libertadores após goleada

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU nesta quinta-feira, por 5 a 0, em Montevidéu, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Com a goleada, o Verdão se tornou o quinto time com mais vitórias na história da competição continental.

A vitória no Uruguai foi a 135ª na história do Palmeiras na Libertadores. O Verdão ultrapassou o tricampeão Olímpia-PAR, que tem 134 triunfos, e está atrás apenas de Peñarol -URU (168), Boca Juniors-ARG (169), Nacional-URU (180) e River Plate-ARG (193).

Tricampeão, o Palmeiras também é, com sobra, o brasileiro com mais vitórias na Libertadores. O Grêmio é o segundo time do Brasil com mais triunfos (109) na competição continental. Ambas as equipes são as maiores campeãs do torneio, junto de Flamengo, Santos e São Paulo - todos com três títulos.

Além deste, o Palmeiras também lidera outros diversos quesitos entre os clubes brasileiros na Libertadores. O Verdão possui mais participações (24); mais jogos (238); mais gols (463); mais vitórias como mandante (79) e visitante (54); mais finais (6), semis (11), quartas (12) e oitavas de finais (16) disputadas entre outros.

A jornada do Palmeiras pela quarta taça da Libertadores continua na próxima quarta-feira, contra o Independiente Del Valle, no Allianz Parque. O Verdão é líder do Grupo F com 10 pontos - três vitórias e um empate.