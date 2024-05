Já campeã, Inter de Milão goleia Frosinone pelo Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira a já campeã Inter de Milão visitou o Frosinone no Estádio Benito Stirpe, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, e goleou por 5 a 0. Os gols da equipe visitante foram marcados por Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martínez e Thuram.

Com a vitória, a Inter de Milão chegou aos 92 pontos, 21 a mais que o Milan, segundo colocado da competição. Já o Frosinone continua na 17ª colocação, com 32 pontos, primeiro posto fora da zona de rebaixamento.

Agora, a Inter volta a campo apenas no dia 19 de abril, às 13h (de Brasília), diante da Lazio, pelo Campeonato Italiano. O Frosinone joga no mesmo dia, às 10h, pelo mesmo campeonato, mas diante do Monza.

A Inter de Milão inaugurou o marcador logo aos 19 minutos da primeira etapa. Após saída de bola errada do Frosinone, Thuram cruzou para Frattesi, que chutou alto, sem chances para o goleiro.

O time visitante aumentou a diferença aos 15 minutos do segundo tempo, quando Frattesi recebeu passe de Barella pela direita e encontrou Arnautovic, sem marcação, para finalizar.

Aos 32 minutos da etapa complementar, Buchanan ampliou o placar para a equipe de Milão. Depois de dominar pela ponta esquerda e cortar o marcador, o atacante acertou lindo chute da entrada da área.

O quarto gol da campeã italiana veio dos pés de Lautaro Martínez. Depois de uma falha da zaga, o camisa 10 foi oportunista na pequena área e bateu forte no canto esquerdo do goleiro aos 35 minutos.

Para terminar a goleada, Thuram marcou aos 39 minutos do segundo tempo depois de receber lançamento, ganhar do zagueiro na velocidade e finalizar de cavadinha.

Alavés x Girona

Em partida do Campeonato Espanhol, Alavés e Girona empataram pelo placar de 3 a 0. O gols da equipe da casa foram marcados por Jon Guridi, enquanto Eric García e Herrera empataram para os visitantes.

O empate mantém o Alavés na 11ª posição, com 42 pontos conquistados. Já o Girona alcançou os 75 pontos e permaneceu na segunda colocação.

? ¡¡¡FINAAAAALLLLL!!! ¡¡¡¡Nos vaciamos hasta el final para sumar por cuarta jornada consecutiva!!!!!!!#AlavésGirona | #GoazenGlorioso ??? pic.twitter.com/Impvk5zSms ? Deportivo Alavés (@Alaves) May 10, 2024

Augsburg x Stuttgart

Pelo Campeonato Alemão, o Stuttgart visitou o Augsburg e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Guirassy.

Com a derrota, o Augsburg continua em nono, com 39 pontos. O Stuttgart, por sua vez, ultrapassou o Bayern de Munique e assumiu a segunda colocação na tabela, com 70 pontos.

Auswärtssieg! ??? Ein überlegener VfB gewinnt beim FC Augsburg dank des Tores von Serhou #Guirassy (48.) und einer abgeklärten Leistung verdient mit 1:0, knackt die 7?0?-Punkte-Marke und hat Platz 3? sicher! ??#VfB | #FCAVfB 0:1 | [Anzeige] pic.twitter.com/OyeJuoVOgX ? VfB Stuttgart (@VfB) May 10, 2024

Nice x Le Havre

Em partida válida pelo Campeonato Francês, o Nice recebeu o Le Havre e venceu por 1 a 0. O tento dos mandantes foi marcado por Jérémie.

Com o triunfo, o time da casa permanece no quinto lugar, com 54 pontos. O Le Havre, depois do tropeço, ficou com 32 pontos, na 15ª colocação.

C'est fini à l'Allianz Riviera où l'#OGCNice s'est imposé 1-0 face au Havre (Boga, 12e) et valide sa place dans le top 6 synonyme d'Europe la saison prochaine !#NissaEuropa pic.twitter.com/tSkfslDY7S ? OGC Nice (@ogcnice) May 10, 2024

Brest x Reims

Em outra partida do dia no Campeonato Francês, Brest e Reims empataram por 1 a 1. Brassier marcou para a equipe da casa, enquanto Munetsi empatou para os visitantes.

Com o empate, o Brest se manteve na terceira colocação, com 58 pontos, enquanto o Reims conquistou o 10º lugar, com 41 pontos.

? 22h55 : c'est fini. Le @SB29 n'est pas parvenu à se défaire de Reims et a été tenu en échec sur le score de 1-1.#SB29SDR 1?-1? pic.twitter.com/lDOvBiY5Ia ? Stade Brestois 29 (@SB29) May 10, 2024

Chaves x Famalicão

Pelo Campeonato Português, o Famalicão visitou o Chaves e venceu por 1 a 0. Gustavo Sá balançou as redes para o time visitante.

Com a derrota, o Chaves permanece em 17º, com 23 pontos, na vice-lanterna. Após a vitória, o Famalicão fica na oitava colocação, com 42 pontos.