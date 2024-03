Santos tem R$771 mil de renda líquida por semifinal na Neo Química Arena

Pela segunda vez na temporada, o Santos optou por mandar um duelo na cidade de São Paulo: a vitória contra o Red Bull Bragantino por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão. Além do resultado esportivo, o Peixe pode celebrar a renda.

No total, o Peixe terá R$771.458,73 de renda líquida, mesmo valor que o time de Bragança Paulista. As despesas gerais ficaram em R$1.499.993,54.

O valor foi inferior ao alcançado na vitória contra o São Bernardo, no Morumbis, em que o Santos teve renda líquida de R$ 883.247,61. Ao todo, 55 mil pessoas compareceram na casa são-paulina contra 44 mil na Neo Química Arena (maior público da Arena em 2024).

Com relação à distribuição, o Santos arcou com todos os custos e ficou com a renda líquida total no duelo contra o time do ABC. Já o RB Bragantino ficou responsável por 50%.

Agora, o Santos aguarda o vencedor do embate entre Palmeiras e Novorizontino para saber quem enfrentará na final. O presidente Marcelo Teixeira revelou que tem o desejo de novamente mandar o duelo na capital.