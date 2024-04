Adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, Botafogo-SP empata com Paysandu pela Série B

O Botafogo-SP, que será o adversário do Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil, empatou com o Paysandu por 1 a 1 na tarde deste sábado, no Estádio do Mangueirão. O duelo foi válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Paysandu abriu o placar aos 22 minutos do segundo tempo, com o venezuelano Esli García. Logo no começo da etapa final, os mandantes ficaram com um jogador a menos, com a expulsão do defensor Bryan Borges.

O empate do Botafogo-SP veio faltando 12 minutos para o final da partida, com o atacante Toró, que aproveitou o cruzamento de Walisson para deixar tudo igual.

Com o resultado, ambas as equipes seguem sem vencer na segunda divisão. O Botafogo-SP está na 9ª colocação, com dois pontos, enquanto o Paysandu está em 16º, com uma unidade.

A equipe de Ribeirão Preto voltará a entrar em campo na quinta-feira, para encarar o Verdão, no Allianz Parque, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já na Série B, o time terá pela frente o Mirassol no dia 7 de maio (terça-feira).

O Paysandu, por sua vez, tem como próximo adversário o Avaí, novamente em seus domínios, na sexta-feira.