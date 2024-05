Corinthians é derrotado pelo Flamengo no Maracanã e pode entrar no Z4 do Brasileirão

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo neste sábado, no Maracanã, por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, graças aos gol de Pedro e Lorran. O primeiro, inclusive, teve de ser substituído no intervalo por Gabigol após sentir o músculo adutor da perna direita.

Com o resultado, o Corinthians pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, caso o Vasco vença o Vitória, neste domingo, e o Fluminense pontue contra o São Paulo, na próxima segunda-feira.

O Flamengo, por sua vez voltou a vencer no Brasileirão após quase um mês, e, ainda assim, assumiu a liderança provisória do torneio, com 11 pontos. Até então o último triunfo do Rubro-Negro no campeonato havia sido contra o São Paulo, no dia 17 de abril.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Argentino Juniors, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. Já o Flamengo terá pela frente o Bolívar, na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores.

Flamengo manda no 1ºT

O Corinthians foi quem chegou com perigo primeiro no jogo. Logo aos quatro minutos Fagner cobrou escanteio, e Paulinho apareceu no primeiro pau para completar de cabeça, exigindo boa defesa de Rossi, no reflexo, para evitar o gol do Corinthians.

Daí em diante só deu Flamengo. No minuto seguinte, De La Cruz cruzou no segundo pau, e Léo Pereira, de cabeça, mandou no cantinho, tirando tinta da trave do goleiro Carlos Miguel. Pouco depois, o Corinthians falhou na saída de bola, Lorran fez a ultrapassagem e recebeu dentro da área, batendo rasteiro, mas o arqueiro do Corinthians estava bem posicionado para fazer a defesa. Na sequência, Ayrton Lucas ficou com a sobra após escanteio e bateu de longa distância, carimbando a trave.

Carlos Miguel foi o grande nome do Corinthians no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Everton Cebolinha também decidiu experimentar de fora da área, obrigando o goleiro do Timão a fazer outra ótima defesa.

Pedro abre o placar

Aos 20 minutos, porém, não teve jeito. Pedro recebeu passe de Lorran, cortou o zagueiro ao fingir que ia bater para o gol, deixando o adversário no chão, e completou para o fundo das redes com o bico do pé, contando ainda com a falha de Carlos Miguel, que deixou a bola passar por baixo do seu braço, para marcar um golaço.

Cebolinha ainda teve outra oportunidade para marcar o seu gol ao fazer uma linda jogada individual, saindo do campo de defesa e chegando até a entrada da área, onde bateu colocado, buscando o ângulo e vendo Carlos Miguel fazer outra excelente intervenção.

Times fazem mudanças no intervalo

O Corinthians voltou para o segundo tempo com uma formação mais ofensiva. O técnico António Oliveira decidiu sacar o volante Paulinho para a entrada do atacante Yuri Alberto. Já o Flamengo acionou Gabigol na vaga de Pedro, autor do gol dos donos da casa mas que acabou sentindo o músculo adutor já no fim da etapa inicial.

E foi o Timão quem chegou com perigo, de fato, no segundo tempo. Aos 13 minutos, Garro cruzou na área, e Yuri Alberto cabeceou firme, obrigando Rossi a defender no reflexo. No rebote, Félix Torres tocou de cabeça para Cacá, que chutou forte, praticamente na pequena área, mas o goleiro do Flamengo novamente fez grande defesa à queima-roupa para evitar o empate.

Flamengo amplia

O Flamengo não demorou a responder e, quando deu o troco, acabou ampliando o placar no Maracanã. Aos 18 minutos, Lorran desarmou Cacá já no campo de ataque do Flamengo, Gerson ficou com a sobra e conduziu até devolver para o garoto de 17 anos, que chegou batendo de primeira, sem chances para Carlos Miguel.

Com o 2 a 0 para o Flamengo, o Corinthians se viu na obrigação de se expor ainda mais em busca de um gol ou quem sabe até do empate. Por isso, António Oliveira decidiu promover as entradas de Coronado e Gustavo Mosquito nas vagas de Cacá e Romero. Mais tarde, Léo Mana e Biro substituíram Fagner e Romero, mas a verdade é que pouca coisa mudou.

Embora o Corinthians tenha ficado mais tempo no campo de ataque, o Flamengo conseguiu manter sua solidez defensiva para não dar espaços ao adversário e apenas administrar a boa vantagem construída no decorrer do confronto para garantir a vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 0 CORINTHIANS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro



Data: 11 de maio de 2024, sábado



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR FIFA - PR)

Gols: Pedro, aos 20 do 1ºT, Lorran, aos 18 do 2ºT (Flamengo)



Cartões amarelos: Romero (Corinthians); Léo Pereira (Flamengo)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Victor Hugo) e Lorran (Léo Ortiz); Gerson, Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol).



Técnico: Tite.

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá (Coronado); Fágner (Léo Mana), Paulinho (Yuri Alberto), Breno Bidon, Rodrigo Garro (Biro) e Hugo; Romero (Gustavo Mosquito) e Wesley.



Técnico: António Oliveira.