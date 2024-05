Corinthians: Gustavo Henrique admite que nova tática falhou contra Flamengo

Gustavo Henrique admitiu que o esquema tático com três zagueiros do Corinthians não funcionou na derrota por 2 a 0 para o Flamengo neste sábado (11), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Corinthians foi amplamente dominado pelo Flamengo, principalmente no primeiro tempo no Maracanã.

O Timão não se entendeu em campo com os três zagueiros. O técnico António Oliveira trabalhou a formação em basicamente um treino.

Gustavo Henrique admitiu que a estratégia não funcionou e facilitou o meio-campo rubro-negro.

Primeira vez na linha de cinco. No primeiro tempo faltou ritmo, sabíamos que adversário joga muito no meio-campo. Não conseguíamos construir, pressão grande, sei a pressão que é aqui. Temos muito a evoluir

Gustavo Henrique, ao Premiere