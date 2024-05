Santos é derrotado pelo Amazonas fora de casa e perde os 100% de aproveitamento na Série B

O Santos conheceu sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o Peixe perdeu por 1 a 0 do Amazonas, em duelo que aconteceu na Arena da Amazônia, pela quarta rodada da competição. Ênio anotou o único gol do jogo no primeiro tempo.

Esse resultado tira os 100% de aproveitamento do time de Fábio Carille na competição. Dessa forma, o Peixe fica com nove pontos e cai para o terceiro lugar, a três pontos do Sport, que virou o líder. Do outro lado, o Amazonas conquistou sua primeira vitória na Série B. Assim, chega a quatro pontos e fica na 14ª posição.

Ambas as equipe retornam a campo nesta quarta-feira para duelos da sexta rodada da Série B. O Santos tem compromisso com a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h30 (de Brasília). Já o Amazonas enfrenta o Ceará, no mesmo horário, na Arena Castelão.

O jogo

O Santos teve boa chegada no início do jogo. Otero fez boa jogada e encontrou um passe para Giuliano. O meia invadiu a área, tentou driblar Marcão, mas o goleiro interceptou por baixo e fez a defesa. Aos oito minutos, o Peixe teve nova chance depois de mais uma jogada de Otero. O venezuelano deixou Morelos na cara do gol e o atacante tocou para Giuliano, mas a defesa conseguiu fazer o corte. Na sequência, o Amazonas foi quem quase abriu o placar. Jô recebeu na área, cabeceou com perigo e viu João Paulo espalmar para salvar o Peixe.

Com 16 minutos no relógio, Xavier cobrou falta direto ao gol de João Paulo e o goleiro santista mandou para escanteio. No momento em que o o Amazonas conseguia ter mais a bola, a equipe da casa abriu o placar. Ênio avançou em velocidade desde o meio-campo até a entrada da área e soltou uma bomba que pegou no travessão antes de balançar as redes.

GOOOOOOOOL DO AMAZONAAAAAS! ÊNIOOOOO! ? @BrasileiraoB | rodada 4

? Amazonas 1-0 Santos

? Ênio

? 19? do 1ºT#AvanteOnçaPintada pic.twitter.com/6OGQ2DexpX ? Amazonas FC (@oficialamfc) May 11, 2024

Aos 32, Escobar cobrou falta na área, a bola sobrou com Giuliano. O meia tentou de fora da área, mas mandou para fora. Em seguida, o Amazonas teve espaço para tocar bola na área do Santos e Jô mandou em cima da marcação. Na reta final, o Santos ficou perto do empate. Em jogada pela direita, Otero levantou a bola na área, Morelos cabeceou para o gol e Patric evitou o gol. Na sequência, Giuliano tentou uma bicicleta e Marcão defendeu.

O Peixe chegou a empatar o jogo aos três minutos do segundo tempo com jogada envolvendo jogadores que saíram do banco. Rincón lançou boa bola no ataque, Rodrigo Ferreira dominou na área e marcou. O lance, porém, foi anulado por impedimento. Aos 19, Weslley Patati finalizou de dentro da área, mas mandou em cima da marcação. O Amazonas respondeu com um chute da entrada da área de Matheus Serafim. Joaquim desviou e quase mandou contra.

Com o resultado a seu favor, o Amazonas conseguiu segurar, enquanto o Santos não foi efetivo nas investidas, quase não levou perigo e então conheceu sua primeira derrota na competição. Nos acréscimos, João Paulo ainda fez uma defesa para evitar o segundo gol do Amazonas em chute de William Barbio.

FICHA TÉCNICA



AMAZONAS FC 1 X 0 SANTOS

Local: Estádio da Amazônia, em Manaus (AM)



Data: 11 de maio de 2024, sábado



Horário: 17 horas (de Brasília)



Árbitro: Caio Max Augusto Vieira



Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Schumacher Marques Gomes



VAR: Francisco de Assis Almeida Filho



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Jô (Amazonas)

GOL

AMAZONAS: Ênio (aos 18 minutos do 1°T)

AMAZONAS: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Pará), Guilherme Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); Ênio (Igor Bolt), Jô (Rubens) e Matheus Serafim (William Barbio).



Técnico: Adilson Batista

SANTOS: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Alex Nascimento, Joaquim (Willian Bigode) e Escobar; João Schmidt (Tomás Rincón), Diego Pituca e Giuliano (Weslley Patati); Otero (Patrick), Morelos e Guilherme



Técnico: Fábio Carille