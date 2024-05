Com três de Amanda Gutierres, Palmeiras goleia o Santos pelo Brasileirão Feminino

O Palmeiras recebeu o Santos no Estádio Doutor Jayme Cintra, neste sábado, em clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Com gols de Amanda Gutierres (3), Letícia, Juliete e Taina Maranhão, as palestrinas venceram por 6 a 0. Esta foi a maior maior goleada do Verdão contra o o Alvinegro Praiano no futebol feminino

Com a vitória, o Alviverde alcançou os 22 pontos e segue em segundo lugar, na caça ao líder Corinthians, que tem 25. Por outro lado, o Peixe segue com sete pontos conquistados e aparece na 13ª posição.

Agora, o Palmeiras volta a campo na outra segunda-feira (20), às 15h (de Brasília), diante do Fluminense, pelo Brasileirão Feminino. Já o Santos terá compromisso na próxima sexta-feira, às 19h, contra o Cruzeiro, pela mesma competição.

O Palmeiras tirou o zero do marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Em grande jogada coletiva, a bola chegou em Taina Maranhão, que, pela esquerda, cruzou para área e viu Amanda Gutierres dominar livre e finalizar para as redes.

As palestrinas voltaram a marcar aos 36 minutos, quando Brena Carolina enfiou linda bola para Juliete. A camisa 12 teve calma, esperou suas companheiras aproximarem e passou para Letícia, que chegou batendo de primeira, sem dar chances de defesa para a goleira Karen Xavier.

Aos 38 minutos, o Santos quase diminuiu o placar em cruzamento de Dani Silva, mas Flavia Mota conseguiu desviar e evitar o gol. Apesar disso, o Palmeiras marcou o terceiro no lance seguinte. Lais Estevam recebeu enfiada pela direita, cruzou para área e Juliete apareceu sozinha para testar para o gol.

O jogo virou goleada aos 40 minutos. A defesa santista vacilou na saída de jogo, Brena Carolina roubou a bola e Letícia rolou para Amanda Gutierres, que bateu de fora da área e contou a grande falha da arqueira adversária para balançar as redes.

O Palmeiras voltou para a segunda etapa do mesmo jeito que finalizou a primeira. Com menos de um minuto, Taina Maranhão foi derrubada dentro da área por Camila Martins, e a árbitra assinalou a penalidade. Na cobrança, Amanda Gutierres bateu no ângulo e marcou o quinto do Alviverde.

O Santos teve a chance de diminuir o placar logo depois, aos cinco minutos. Bruna Calderan foi desarmada na saída de jogo e acabou cometendo pênalti em Nicole Charcopa. Ketlen foi para a cobrança, mas acabou carimbando a trave esquerda da goleira Natascha.

A vida das Sereias da Vila complicou de vez aos 38 minutos. Já sem bola em disputa, Leidi chegou atrasada e empurrou a Natascha. A atleta recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulsa de campo.

Ainda deu tempo do Palmeiras marcar o sexto, aos 44 minutos. Em contra-ataque, Taina Maranhão pedalou sobre a defensora adversária e acertou um chutaço, de fora da área, no ângulo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.