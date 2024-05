Amazonas vence e derruba invencibilidade e liderança do Santos na Série B

O Amazonas venceu o Santos por 1 a 0, neste sábado (11), em jogo da quarta rodada da Série B do Brasileirão. A partida foi realizada na Arena da Amazônia, em Manaus.

Ênio marcou o gol amazonense aos 19 minutos do 1º T.

O Peixe perdeu a invencibilidade e a chance de retomar a liderança. Com nove pontos, está atrás de Goiás e Sport.

O Amazonas somou quatro pontos e saiu da zona de rebaixamento. Foi a primeira vitória do clube na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

O Santos foi a Manaus com três vitórias em três jogos na Série B, e o Amazonas ainda não tinha vencido. A distância entre os adversários na tabela não apareceu no campo, com os anfitriões anulando as criações santistas e pressionando no campo de ataque no início.

O Amazonas criou chances de perigo logo no começo do jogo. Apesar de João Paulo salvar o Santos em pelo menos duas boas oportunidades, o time da casa insistiu e abriu o placar em jogada individual de Ênio.

Fábio Carille mudou as peças para o segundo temp,o e o Santos começou a responder. Rincón e Ferreira, que vieram do banco, criaram a primeira jogada de perigo e o gol até saiu, mas foi anulado por impedimento. No final do jogo, os visitantes jogavam com apenas um zagueiro em campo.

Apesar de ter melhorado na etapa final, o Peixe não conseguiu aproveitar as jogadas criadas. O time não foi bem tecnicamente e não se encontrou no coletivo.

A estratégia do Amazonas depois de marcar o gol foi praticamente defensiva. Com isso, o jogo ficou morno e sem criatividade.

Lances de destaque

1x0. Aos 19 minutos, Ênio carregou a bola pelo lado direito e arriscou chute forte no limite da área. A bola bateu no travessão e entrou no gol, sem chances para João Paulo.

Pressão santista. Aos 44, Morelos conseguiu boa finalização de cabeça, mas Patric bloqueou. A bola sobrou para Giuliano, que finalizou em cima do goleiro Marcão.

Impedido. Com 3 minutos do segundo tempo, Ferreira marcou após passe de Rincón. O lance foi anulado ainda no campo por posição de impedimento.

Ficha Técnica

Amazonas 1 x 0 Santos

Data: 11/05/2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Schumacher Marques Gomes

Cartões amarelos: Jô (Amazonas)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gol: Ênio (Amazonas)

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Pará), Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); Ênio (Igor Bolt), Matheus Serafim (Willian Barbio) e Jô (Rubens). Técnico: Adilson Batista.

Santos: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Alex Nascimento, Joaquim (Willian Bigode) e Escobar; João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Giuliano (Weslley Patati); Otero (Patrick), Guilherme e Morelos. Técnico: Fábio Carille.