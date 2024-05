Fora de casa, São Paulo ganha do Referência e segue 100% no Paulistão sub-20

Neste sábado, pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista sub-20, o São Paulo visitou o Referência e venceu por 3 a 0. A partida, que ocorreu no Estádio Hermínio Espósito, teve gols de Ryan Francisco, Paulinho e Andrade.

Assim, o Tricolor permanece com 100% de aproveitamento e lidera o Grupo 10 do Estadual com 15 pontos somados. O Referência, por sua vez, aparece na terceira posição com nove unidades.

Pela sexta rodada do Paulistão sub-20, o Tricolor volta a atuar pelo Campeonato Paulista no próximo domingo, às 10h (de Brasília), quando recebe o Oeste, em Cotia. No entanto, antes, o São Paulo recebe o Cruzeiro, na quinta-feira, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Já o Referência, na sexta-feira, às 15h, encara o Clube Vital Academia de Futebol, no Estádio Municipal Hermínio Espósito.

O primeiro gol do São Paulo ocorreu na etapa inicial, aos 10 minutos. Paulinho fez o cruzamento pela esquerda e Ryan Francisco, de primeira, abriu o placar.

No início do segundo tempo, aos 3 minutos, veio o segundo do Tricolor. Desta vez, Ryan Francisco roubou a bola na saída do Referência e achou Paulinho, que finalizou de fora da área para estufar as redes adversárias.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Andrade aproveitou rebote e fechou a conta do confronto.