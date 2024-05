Quarteto brilha em vitória do Fla sobre o Corinthians; veja notas dos times

Do UOL, em São Paulo

Lorran, Pedro, Gerson e De la Cruz comandaram o Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão. Eles receberam as maiores notas da partida, de acordo com a plataforma especializada Footstats.

Já o clube do Parque São Jorge teve apenas um jogador que não ficou "de recuperação": o goleiro Carlos Miguel. O novo titular da meta alvinegra falhou no primeiro gol do Fla, mas fez diversas defesas e evitou que o placar fosse mais elástico.

Notas do Flamengo

Rossi: 6,9

Varela: 7,0

Fabricio Bruno: 6,4

Léo Pereira: 5,7

Ayrton Lucas: 5,2

Allan: 6,5

De La Cruz: 7,2

Lorran: 7,3

Gerson: 7,3

Everton Cebolinha: 6,3

Pedro: 7,0

(Léo Ortiz): 5,3

(Victor Hugo): 5,8

(Luiz Araújo): 5,9

(Gabigol): 5,8

Notas do Corinthians