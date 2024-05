Tite exalta "vitória consistente" do Flamengo e fala sobre evolução de Lorran

O Flamengo espantou um pouco a sua má fase ao derrotar o Corinthians no Maracanã, pelo Brasileirão 2024. Além do resultado positivo neste sábado, a atuação do time rubro-negro trouxe um alívio a torcedores e ao técnico Tite.

"Se olharmos as oportunidades e o volume, as participações do goleiro adversário, a precisão das finalizações que cobramos muito, é uma vitória consistente", destacou o treinador, em entrevista coletiva.

O bom futebol do Flamengo teve uma preciosa contribuição o jovem Lorran, de 17 anos, que liderou o sistema de criação rubro-negro. Mas Tite deixa claro que não quer as glórias por estar dando espaço ao jovem no elenco flamenguista.

"É fácil colocar atleta da base e entrar no meu currículo. Quanto mais pudermos treinar e preparar esses jovens, faz parte do nosso trabalho. É uma capacitação de todo Flamengo", disse. "O Arrasca queria muito jogar, mas o garoto jogou muito, agora é fácil falar", emendou Tite.

O resultado deixou o Flamengo na liderança provisória do Brasileirão. A equipe carioca soma 11 pontos, um à frente de Athletico-PR e Bahia.