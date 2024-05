Gustavo Henrique vê falhas do Corinthians com novo esquema tático: "Foi a 1ª vez"

Gustavo Henrique não saiu satisfeito com o desempenho do Corinthians após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro acredita que o resultado ruim se deu por causa da falta de costume do elenco com o esquema tático escolhido pelo técnico António Oliveira para o duelo deste final de semana.

"Foi a primeira vez que jogamos com uma linha de cinco. No primeiro tempo faltou gente no meio, o adversário joga muito em função do meio de campo. Não ficamos com bola no primeiro tempo e não conseguimos construir. Agora é descansar e pensar no próximo jogo, temos tudo para continuar evoluindo", disse Gustavo Henrique ao Premiere.

Sem Raniele, suspenso, António Oliveira recorreu ao esquema com três zagueiros para tentar manter a sustentação defensiva do time, o que acabou não funcionando muito bem, já que o meio-campo do Corinthians ficou desguarnecido, dando espaços para o que o Flamengo pudesse trocar passes e chegar ao gol com frequência.

O resultado também pode colocar o Corinthians na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao fim desta rodada. Para isso, basta o Vasco vencer o Vitória, neste domingo, e o Fluminense pontuar contra o São Paulo, na próxima segunda-feira.

Agora o Corinthians volta o foco para o duelo com o Argentino Juniors, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. O time voltará a contar com o apoio massivo de sua torcida, um adicional e tanto em busca da classificação no torneio continental.

"A torcida do Corinthians é sem palavras, está sempre nos ajudando, nos apoiando, independente da nossa fase. A gente só espera trabalhar cada vez mais para dar alegria aos nossos torcedores", concluiu Gustavo Henrique.