Em jogo marcado por caso de racismo, Atlético de Madrid vence Athletic Bilbao no Espanhol

O Atlético de Madrid recebeu o Athletic Bilbao neste sábado e ganhou por 3 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Os gols dos donos da casa foram anotados por Rodrigo De Paul, Ángel Correa e Unai Simón (contra). Já os visitantes marcaram com Nico Williams. A partida ficou marcada por caso de racismo contra Nico, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Atlético de Madrid ficou na quarta colocação, com 64 pontos. O Athletic Bilbao vem logo atrás, na quinta posição, com 58 pontos.

A partida seguinte da equipe de Diego Simeone será no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Mallorca, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Já o Bilbao joga na sexta-feira, às 16h, como visitante, contra o Getafe, também pelo torneio nacional.

Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, Rodrigo De Paul aproveitou uma sobra, chutou de fora da área e contou com um desvio para abrir o placar para o Atlético de Madrid.

Aos 37 minutos, Nico Williams sofreu ataque racista de torcedores quando estava prestes a bater um escanteio. O árbitro Juan Martinez Munuera paralisou o confronto e alertou os capitães. "LaLiga condena firmemente qualquer gesto de racismo e continuará trabalhando até erradicar esses comportamentos intoleráveis do nosso esporte", publicou a entidade em seu perfil no X.

?? En el deporte no hay lugar para actos racistas o de odio. LALIGA condena firmemente cualquier gesto de racismo y seguirá trabajando hasta erradicar estos comportamientos intolerables de nuestro deporte. #LALIGAVSRacismo pic.twitter.com/FILikFgP91 ? LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) April 27, 2024

Com o jogo reiniciado, aos 45 minutos, Nico Williams recebeu passe de Guruzeta e empatou o confronto. Na comemoração, o jovem de 21 anos mostrou a cor de sua pele aos torcedores locais.

Na volta do intervalo, logo aos 6 minutos, Koke deu grande passe para o argentino Ángel Correa, que driblou o goleiro e colocou os donos da casa novamente na frente.

Aos 34 minutos do segundo tempo, o brasileiro Samuel Lino chutou rasteiro, da entrada da área. A bola bateu na trave e voltou nas costas do goleiro Unai Simón, morrendo no fundo das redes.

Veja outros resultados deste sábado pelo Campeonato Espanhol:

Las Palmas 0 x 2 Girona



Almería 1 x 3 Getafe



Alavés 3 x 0 Celta de Vigo