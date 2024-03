Finais do Campeonato Goiano terão transmissão da TV Cultura para todo Brasil

Vila Nova e Atlético-GO entram em campo neste domingo para o primeiro dos dois embates da final do Campeonato Goiano. A TV Cultura, em parceria com a afiliada TV Brasil Central, transmitirá a decisão para todo o Brasil, feito inédito na história da competição.

O primeiro duelo ocorre neste domingo, a partir das 15h45 (de Brasília), estádio Onesio Brasileiro Alvarenga (OBA). O segundo acontece no próximo domingo, no mesmo horário, com mando do Atlético-GO.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Federação Goiana de Futebol (@fgf_futebol)

Vila Nova e Atlético-GO entram em campo para uma final inédita no Goianão. O Atlético busca o tricampeonato após vencer o Goiânia em duas partidas na semifinal, que tiveram o placar de 3×2 e 3×1.

O Vila Nova, que perdeu de 2×0 no jogo de ida na semifinal, garantiu uma virada e venceu por 3×0 o jogo contra o Aparecidense. A equipe busca voltar a vencer a competição após 24 anos do último título, em 2005.