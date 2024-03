Com Sabino e André Silva, São Paulo divulga inscritos para disputa da Libertadores; veja lista

Na tarde desta quinta-feira, o São Paulo divulgou a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Copa Libertadores. Ao todo, 50 atletas foram registrados pelo Tricolor, que vai em busca do tetracampeonato do torneio continental.

A relação informada pelo São Paulo conta com os dois últimos reforços contratados pelo clube: o zagueiro Sabino e o atacante André Silva. Os dois foram regularizados normalmente e ficam à disposição do técnico Thiago Carpini para esta Libertadores.

André Silva já fez sua estreia com o São Paulo. O centroavante foi titular e atuou cerca de 65 minutos contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Sabino, por outro lado, ainda não disputou jogos. O defensor ainda está aprimorando a forma física após passar por cirurgia no pé esquerdo no último mês de dezembro.

Além dos 36 jogadores do elenco principal, a lista também conta com 14 atletas das categorias de base tricolor. São eles: Leandro, Paulo Sérgio, Ryan Francisco, Matheus Alves, Igor Felisberto, Felipe Preis, Guilherme Reis, Osório, Cauã Lucca, João Pedro, Lucas Loss, Lucas Ferreira, Faisal e João Gabriel

A convocatória divulgada ainda traz algumas novidades em relação à numeração de alguns jogadores. O zagueiro Nahuel Ferraresi trocou a camisa 3 pela 32, enquanto o meia Galoppo, que antes utilizava o número 14, agora usará a 8. O número estava vago desde a saída do volante Luan para o Vitória.

O São Paulo está no Grupo B e brigará por uma vaga no mata-mata com Barcelona de Guayaquil-EQU, Talleres-ARG e Cobresal-CHI. A estreia dos comandados de Thiago Carpini será contra o time argentino na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes.

O São Paulo está de volta à Libertadores após três anos e vai em busca de seu quarto título. O Tricolor foi campeão em 1992, e 2005, mas não vem colecionando boas campanhas na competição. Na última edição que participou, em 2021, foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final.

Nossos 5??0?? atletas para a disputa da @LibertadoresBR! O Tricolor definiu a lista de inscritos, que conta com os 36 jogadores do elenco principal e 14 jovens atletas que atualmente estão em Cotia.

Confira a lista completa de inscritos do São Paulo para a Libertadores:

2 - Igor Vinícius



4 - Diego Costa



5 - Arboleda



6 - Welington



7 - Lucas



8 - Galoppo



9 - Calleri



10 - Luciano



11 - Nestor



12 - Leandro



13 - Rafinha



14 - Paulo Sérgio



15 - Michel Araujo



16 - Luiz Gustavo



17 - André Silva



18 - Rodriguinho



19 - Ryan Francisco



20 - Matheus Alves



21 - Bobadilla



22 - Igor Felisberto



23 - Rafael



24 - Felipe Preis



25 - Alisson



26 - Guilherme Reis



27 - Wellington Rato



28 - Alan Franco



29 - Pablo Maia



30 - Moreira



31 - Juan



32 - Ferraresi



33 - Erick



34 - Osório



35 - Sabino



36 - Patryck



37 - Henrique



38 - Cauã Lucca



39 - William



40 - João Pedro



41 - Iba Ly



42 - Lucas Loss



43 - Nikão



44 - Matheus Belem



45 - Lucas Ferreira



46 - Negrucci



47 - Ferreira



48 - Faisal



49 - João Gabriel



50 - Young



55 - James Rodríguez



93 - Jandrei