Autor de gol em vitória contra Londrina, Giovane projeta estreia do Corinthians na Sul-Americana

O atacante Giovane foi o autor do terceiro gol do Corinthians na vitória por 3 a 0 contra o Londrina, em amistoso disputado na última quarta-feira, em Cascavel. O Filho do Terrão falou sobre sua expectativa para a estreia do Timão na Copa Sul-Americana, no próximo dia 2 de abril, contra o Racing-URU. O Alvinegro está no grupo F, que também conta com a presença do Nacional-PAR e do Argentinos Jrs.

"Estamos confiantes para a estreia na Sul-Americana, pois o grupo está demonstrando muito comprometimento no dia a dia e todos sabemos da importância dessa competição na nossa temporada. Estamos trabalhando bem, analisando como funciona cada ponto da equipe do Racing, visando fazer uma grande estreia e conquistar a confiança necessária para os desafios que estão por vir no decorrer do ano", comentou Giovane.

O Corinthians disputou seu último jogo oficial contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Como a equipe foi eliminada precocemente no Campeonato Paulista, iniciou-se uma espécie de intertemporada tendo como foco torneios como Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

"Esse período de preparação é crucial, não apenas para ajustarmos alguns detalhes, mas também para fortalecer o entrosamento da nossa equipe. Com a chegada do professor durante o Estadual, esse período se torna ainda mais valioso, porque oferece uma oportunidade interessante para ele implementar suas ideias e garantir que estejamos preparados para enfrentar o restante da temporada com confiança". complementou o jovem de 20 anos.

O gol de Giovane contra o Londrina foi anotado já nos acréscimos, após receber passe na medida de Matheus Bidu. Em jogos oficiais, o jovem soma um gol marcado em 26 partidas (três como titular).