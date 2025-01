Palmeiras inscreve Martínez e Paulinho para o Paulista; confira os nomes

O Palmeiras incluiu mais dois jogadores na lista A do Campeonato Paulista, nesta sexta-feira (31). Trata-se do volante Emiliano Martínez e do atacante Paulinho, reforços do clube para esta temporada. Ambos estão na lista A, enquanto César, goleiro do sub-20, foi inscrito na lista B.

Martínez foi o último a chegar ao clube nesta temporada. Ele deixou o Midtjylland, da Dinamarca, e foi anunciado pelo Verdão no último dia 24 de janeiro. O volante de 25 anos já treina com o elenco e pode estrear pelo clube se assim avaliar Abel Ferreira.

Já Paulinho ainda terá que esperar para fazer sua primeira aparição com a camisa palmeirense. O atacante se recupera de uma cirurgia na canela direita, realizada no último dia 4 de dezembro. Em sua apresentação na última quinta-feira, o atleta revelou que não tem um prazo específico para voltar aos gramados.

A lista de jogadores relacionados para o Paulista é dividida em A e B. A primeira permite a inscrição de até 30 jogadores e precisa ser enviada à FPF até o dia 11 de fevereiro, pensando na primeira fase do Estadual. Já a segunda é composta somente por garotos da base e é ilimitada.

Com novidades nas listas, o Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A equipe palmeirense está na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, quatro atrás do São Bernardo. Diante do Bugre, o Palmeiras busca retomar o caminho das vitórias depois de uma derroa e um empate na competição nas duas últimas rodadas.

Veja os inscritos do Palmeiras para a disputa do Paulistão:

Lista A

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Murilo, Gustavo Gómez, Naves e Michel

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Giay, Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Fabinho, Zé Rafael (negociado com o Santos), Richard Ríos, Atuesta, Rômulo, Raphael Veiga, Mauricio e Felipe Anderson

Atacantes: Flaco López, Facundo Torres, Rony, Bruno Rodrigues e Paulinho

Lista B

Goleiro: César

Zagueiros: Benedetti e Vitor Reis (negociado com o Manchester City)

Meio-campistas: Figueiredo e Allan

Atacantes: Estêvão, Luighi e Thalys