Neymar lava alma em apresentação épica na Vila: 'Muita coisa para viver'

Neymar lavou a alma dos torcedores do Santos. Depois de quase 12 anos fora do Brasil, o atacante retornou à Vila Belmiro como jogador do Peixe em uma noite chuvosa e histórica no litoral paulista.

Ney Day épico

O dia começou agitado: o atacante chegou em São Paulo por volta de 10h em um voo que saiu da Arábia Saudita e, já na parte da tarde, usou um helicóptero para chegar ao seu velho-novo lar.

A parte da tarde reservou a assinatura do contrato, já no CT Rei Pelé. O momento ficou marcado pela brincadeira entre o jogador e Marcelo Teixeira, presidente do clube. A camisa dada ao jogador foi a de número 11. O motivo? Ele foi "buscar a 10" no estádio do Peixe.

Neymar chegou à Vila Belmiro pouco depois das 18h, quando a festa já tomava conta das arquibancadas: nomes como Supla, Mano Brown e MC Bin embalaram os torcedores diante de uma chuva que não desanimou os fãs.

Supla se apresenta na Vila Belmiro antes de apresentação de Neymar Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

A música (e a chuva) deram uma trégua por volta das 18h40, quando o telão foi tomado por mensagens de vários craques: Luis Suárez, Iniesta, Rodrygo, Vini Jr, Buffon, Marta, Ângelo, Emerson Palmieri e Falcão foram alguns dos atletas que mandaram seus recados ao amigo.

Os gritos da torcida não pararam em meio à espera pelo craque. Enquanto a ansiedade tomava conta de quem esteve na Vila, o Santos esquentou a noite de maneira virtual ao publicar uma enxurrada de fotos do jogador com a nova camisa.

De novo sob chuva, a família do astro entrou em campo às 19h40 (de Brasília). Bruna Biancardi e a filha Mavie puxaram a fila, seguidos por Rafaella, Davi Lucca e os pais do jogador — Carol Dantas, mãe do herdeiro mais velho do atleta, também marcou presença.

Neymar apareceu, de fato, dez minutos depois. Convocado por Projota com o hit "Moleque de Vila", ele saiu dos vestiários ao lado de Edinho (filho de Pelé) e do presidente Marcelo Teixeira, levando o estádio à loucura.

Neymar durante apresentação na Vila Belmiro; craque se emocionou em discurso Imagem: Reprodução/YouTube

O craque chorou ao ouvir os gritos de "Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar" das arquibancadas. Vestido com o uniforme principal do Santos e com uma faixa na cabeça com a frase "100% Jesus", o jogador precisou ser consolado e, em suas primeiras palavras, agradeceu aos fãs em meio aos aplausos.

É um dia muito especial para mim, estou muito feliz. Falei ali dentro que, quando era menino, pisei Vila Belmiro com esta faixa. Não podia deixar de voltar assim. Estou muito contente e feliz. Vivemos muitos momentos lindos, e temos certeza que temos muita coisa para viver. Se depender de mim, do amor e do carinho que tenho por vocês, não vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia

Estou aqui diante da minha família, dos meus amigos e da torcida mais maravilhosa deste mundo. Este dia ficará guardado pelo resto da minha vida. Obrigado por cada um que está fazendo parte deste momento. Obrigado pelas pessoas que estão acompanhando de longe e aos que torcem pela minha felicidade e por mim — e que a partir de agora, vão torcer para o Santos também. Vamos que vamos Neymar

Neymar fechou a noite distribuindo camisas e tirando uma série de fotos, lavando de vez a alma de um torcedor que viu a promessa do "eu vou, mas eu volto", feita há mais de uma década, ser cumprida.