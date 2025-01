Talles dribla poça, faz golaço, e Corinthians bate Ponte em gramado pesado

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no molhado gramado do Estádio Moisés Lucarelli, pela 5ª rodada do Paulistão.

O gol da vitória foi marcado por Talles Magno, em um lance curioso. O atacante, que criticou a realização do jogo com campo alagado, precisou driblar uma poça d'água para balançar a rede.

Depois de um primeiro tempo truncado, com condições terríveis do gramado, o Timão melhorou na segunda etapa e abriu o placar. A Ponte Preta ainda tentou reagir, mas não fez o suficiente para empatar.

A partida, marcada inicialmente para 19h45 (de Brasília), começou com 45 minutos de atraso. Oficialmente, a bola deveria rolar a partir das 20h15 com o adiamento, mas o apito inicial só aconteceu às 20h28. O campo foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram Campinas.

As equipes alvinegras voltam a campo no fim de semana pelo Paulistão. O Corinthians receberá o Noroeste, na Neo Química Arena, no sábado (1º de fevereiro), enquanto a Ponte Preta visitará o Água Santa em Diadema, no domingo (2).

Jogo nervoso em campo alagado

A primeira etapa terminou empatada sem gols, mas com uma lesão muscular no time da Macaca e muita treta entre os adversários. O meia Serginho precisou ser substituído aos 22 minutos, após sentir dores musculares. Ele iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas. A bola praticamente não rolou por conta das poças que se formaram no gramado, por isso o jogo aéreo foi a principal arma das equipes. No entanto, as chances foram escassas. O que teve de sobra para ambos os lados foi "vontade demais" na hora das divididas, o que gerou confusão. Inclusive, José Martínez partiu para cima de Artur Souza após uma chegada dura. Uma briga generalizada se formou, e os dois receberam cartão amarelo.

Talles Magno fez mágica no segundo tempo, com um golaço aos 23 minutos, e garantiu os três pontos para o Timão, apesar da partida nervosa. O atacante precisou dar um "drible" na poça que estava na entrada da área da Macaca, limpou dois marcadores e mandou uma paulada no canto direito, sem chances de defesa. Depois disso, o Timão ainda teve um susto com a expulsão de José Martínez, mas conseguiu se segurar mesmo com um a menos até o apito final.

Lances importantes

Yuri Alberto em ação durante Ponte Preta x Corinthians, partida do Paulistão Imagem: Diogo Reis/AGIF

Defesaça! Yuri Alberto soltou um rojão de cabeça, após escanteio cobrado por Coronado, mas o goleiro conseguiu saltar a tempo de evitar o gol.

Quase, Yuri! O camisa 9 foi bem mais uma vez, escapou nas costas da zaga completamente livre e carregou a bola até a área sozinho. Após lançamento primoroso de Coronado, finalizou mal, em cima do goleiro.

Gramado atrapalha. Danrlei foi lançado em ótimo contra-ataque, mas a bola parou na grama dando tempo da zaga do Corinthians chegar. Félix Torres antecipou o lance e desarmou no momento certo.

Talles Mágico faz o gol da vitória! Romero lançou Talles, e o atacante conseguiu se livrar de dois marcadores dando um "drible" em uma poça d'água. Ele ajeitou na meia-lua e soltou uma bomba no canto esquerdo de Diogo Silva.

Assim não, Martínez. O volante, amarelado no primeiro tempo por treta com Artur, fez falta muito dura em Victor Andrade — com carrinho por trás — e foi expulso justamente.

Hugo Souza neles! Nos acréscimos, a Ponte teve duas boas oportunidades. O goleiro do Timão fez duas defesas espetaculares em chutes de fora da área. A defesa do Corinthians deu mole em um dos lances, mas o arqueiro salvou.

Ficha técnica

Ponte Preta 0 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2025 - 5ª rodada

Data: 29/01/2025 (quarta-feira)

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas-SP

Horário: 19h45 (adiado para 20h15, de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Amarelos: Artur Souza (PON); José Martínez e Alex Santana (COR)

Vermelho: José Martínez

Gol: Talles Magno (23'/2ºT)

Ponte Preta: Diogo Silva; Saimon (Bruno Lopes), Emerson, Danilo Barcelos (Vicente Concha), Pacheco (Maguinho) e Artur; Léo Oliveira e Élvis; Danrlei, Serginho (Everton Brito) e Jean Dias (Victor Andrade).

Corinthians: Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo (Palacios); Raniele, José Martínez e Igor Coronado (Charles); Romero (Ryan), Talles Magno (Alex Santana) e Yuri Alberto (Héctor Hernández).