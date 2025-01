Próximo do São Paulo, Cédric disputou 14 jogos nos últimos dois anos

O São Paulo está perto de acertar a contratação do lateral direito português Cédric Soares, ex-Arsenal, da Inglaterra. O jogador de 33 anos disputou 14 jogos nos últimos dois anos.

Cédric entrou em campo pela última vez em março de 2024, seu último ano como jogador do Arsenal. O português disputou três jogos no ano passado, todos válidos pelo Campeonato Inglês, sendo nenhum como titular.

Na primeira metade de 2023, o lateral defendeu o Fulham, também da Inglaterra, por empréstimo, período em que participou de oito jogos, sem anotar gols ou assistências. Ele retornou ao Arsenal em setembro do mesmo ano, participando de apenas três partidas.

Somando as passagens pelos dois clubes, portanto, o possível novo reforço do São Paulo disputou 14 jogos nos últimos dois anos. Para efeito de comparação, o número é inferior ao do atual reserva da posição, Moreira, que jogou 17 jogos pelo Tricolor no mesmo período.

Apesar do baixo número de jogos nos últimos anos, Cédric tem uma carreira consolidada no futebol europeu. O português também tem passagens por Sporting, Southampton e Inter de Milão e estava no Arsenal desde 2020. Além disso, foi convocado diversas vezes para a seleção de Portugal.

Livre no mercado desde o meio do ano passado, o jogador assinará contrato de três meses com o São Paulo. Caso recupere a forma física nos treinos e ganhe espaço com o técnico Luis Zubeldía e sua comissão, o vínculo poderá ser ampliado.

A chegada de Cédric dá a Zubeldía mais opções na lateral direita, setor que conta, no momento, com dois jogadores. Igor Vinícius é o atual dono da posição, e Moreira surge como substituto imediato. O problema é que o garoto formado em Cotia tem sofrido com lesões desde que foi promovido ao profissional e, com isso, o português surge como uma boa alternativa para compor o elenco.