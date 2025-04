PVC: Santos hoje não se acha maior que Neymar, mas é

O Santos hoje não se enxerga maior que Neymar, mas é, disse o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

PVC comentou a provável renovação do Peixe com o "príncipe" da Vila.

No período de três meses, se você jogar nove partidas, sendo que das nove ele jogou uma inteira, isso é argumento para não renovar com qualquer jogador normal. Acontece que o Neymar chegou como uma ideia mercadológica.

O Santos não desistiu do que significa a marca Neymar em termos de rentabilidade para o próprio Santos, tanto que acabou de mudar o patrocinador máster de novo. Ou seja, têm contratos sendo feitos a partir do nome Neymar.

O Santos está ganhando financeiramente com a presença do Neymar, embora o Neymar não esteja se pagando. Dá para entender essa equação?

Esse é um ponto de reflexão sobre o que o Santos pensa sobre ele mesmo, porque o Santos hoje conscientemente não se acha maior que o Neymar, mas o Santos é maior que o Neymar.

Paulo Vinícius Coelho

