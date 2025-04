Dorival Júnior volta a ser prioridade do Corinthians após recusa de Tite

Nesta terça-feira, o técnico Tite encerrou as negociações com o Corinthians e anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Após este cenário, o nome do ex-treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, voltou a ser tratado como prioridade pela diretoria alvinegra.

Havia otimismo do Corinthians por um acerto com Tite. Em nota oficial, o clube deu a entender que a resposta do treinador foi recebida com surpresa, uma vez que Adenor era esperado no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira para assinar contrato e já comandar o treino do elenco.

A reviravolta no panorama levou o Corinthians a agir rápido nos bastidores. O executivo de Futebol Fabinho Soldado viajou a Florianopólis e já desembarcou em Santa Catarina, onde Dorival está com a família desde o feriado de Páscoa, para tentar acelerar as tratativas com o treinador.

Mesmo em meio às negociações com Tite, a diretoria corintiana não havia descartado o nome de Dorival Júnior, apesar das conversas terem estagnado. O clube tinha o receio de ficar refém de alguma resposta e, por isso, quis manter opções no radar enquanto investia em uma determinada negociação. Foi exatamente o que aconteceu.

Dorival, inclusive, era o plano A da alta cúpula alvinegra antes de Tite se mostrar disposto a negociar. Augusto Melo, que tem tratado sobre o tema diretamente com Fabinho Soldado, gosta da ideia de ter o ex-técnico da Seleção Brasileira à frente da equipe alvinegra e, para isso, conta com a concordância do executivo de futebol, que trabalhou com Dorival no Flamengo e nutre boa relação com ele.

O Corinthians pode ter algo que joga a seu favor na tentativa de fechar com o técnico. O treinador tem um desejo antigo de dirigir o Timão, possibilidade que se aventou algumas vezes nos últimos anos, mas que nunca se confirmou e tampouco se apresentou em um contexto tão favorável. Dorival está aberto a conversas neste sentido.

O principal entrave na negociação com Dorival Júnior é a questão financeira. O comandante ainda não assinou a rescisão contratual dele com a CBF. Os advogados do técnico e da Confederação estão conversando e alinhando os detalhes. Contudo, ele não poderá assumir qualquer clube antes de resolver tal pendência jurídica.

Por ora, enquanto a diretoria alvinegra não chega a uma definição, Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, é quem comanda o time profissional. O treinador já esteve à beira do gramado na vitória por 2 a 1 contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, e deve permanecer no comando contra o Racing-URU, nesta quinta-feira, pela Sul-Americana, caso um novo nome não seja contratado.