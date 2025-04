Com Paulinho, Palmeiras se reapresenta e faz primeiro treino antes de viagem à Bolívia

O Palmeiras se reapresentou, na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o duelo contra o Bolívar, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O duelo acontece nesta quinta-feira, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 19 horas (de Brasília).

Os titulares na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 no domingo fizeram atividades regenerativas no centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e participou de trabalhos técnicos em dimensões reduzidas. O treino foi completado por atletas das categorias de base.

O atacante Paulinho, preservado do último compromisso pelo Brasileirão, treinou em tempo integral com o grupo. Desde que recuperou-se totalmente da cirurgia na perna direita, o jogador disputou duas partidas, ambas saindo do banco de reservas: contra Corinthians e Internacional.

Assim, o camisa 10 do Verdão deve viajar com o restante do elenco e reforçar o time no duelo contra o Bolívar. O meio-campista Raphael Veiga, que avançou na recuperação de uma luxação no ombro esquerdo, ainda segue como baixa.

Os outros desfalques para Abel Ferreira são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Mayke (lesão na coxa esquerda) e Marcos Rocha (cronograma individualizado).

A delegação do Palmeiras viaja para a Bolívia após o almoço desta terça-feira e treina na quarta, às 16 horas do horário local (17h de Brasília), no Estádio do The Strongest, onde finalizará a preparação.