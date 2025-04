Lesionado, Calleri já tem data marcada para passar por cirurgia

Jonathan Calleri já tem data marcada para realizar a cirurgia de reparação do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, rompido durante o empate entre Botafogo e São Paulo, no último dia 16 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

Calleri passará por um procedimento cirúrgico na manhã desta quarta-feira. A partir daí o atacante irá cumprir um primeiro período em repouso antes de iniciar a fisioterapia no CT da Barra Funda.

Há uma remota chance de Calleri voltar a ficar à disposição no fim da temporada, dependendo da velocidade de sua recuperação, mas não há no São Paulo expectativas de contar com o camisa 9 no mais alto nível ainda em 2025.

Último treino antes do embarque para o Paraguai! O Tricolor está pronto para o duelo com o Libertad pela @LibertadoresBR! #GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/7m30sbdxHj ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2025

Jonathan Calleri não vinha vivendo uma grande fase com a camisa do São Paulo. Em 18 jogos neste ano, o argentino marcou somente três gols, anotando também quatro assistências.

Calleri chegou, inclusive, a ter sua titularidade, antes incontestável, debatida por torcedores e imprensa devido ao seu desempenho aquém das expectativas. O técnico Luis Zubeldía, entretanto, vinha bancando o argentino entre os 11 iniciais da equipe tricolor.

Sem Calleri, André Silva tem sido o escolhido para preencher a lacuna no setor ofensivo do São Paulo. Com isso, o garoto Ryan Francisco, joia das categorias de base e craque da Copinha, conquistada pela equipe sub-20 tricolor neste ano, passa a ser o substituto direto como "camisa 9".